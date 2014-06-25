24 июня аким области Нурлан НОГАЕВ посетил Чингирлауский район, где намеревался встретиться с фермерами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Намеревался, потому что на встречу с акимом пришли всего 10-15 крестьян, а все оставшиеся были работниками районных акиматов. Совещание по разъяснению программы «Агробизнес-2020» проходило в доме культуры районного центра, рассчитанного на 150 мест. Вот только отсутствие в зале фермеров возмутило главу региона. - Я прошу из присутствующих встать только фермеров? Так, 10-15 человек, а остальные кто у нас? Работники акимата и дома культуры? Алдияр Сансызбаевич (аким Чингирлауского района - прим. автора), но мы в таком составе (с работниками акимата) итак собираемся часто, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Мы сегодня приехали такой делегацией для разъяснения программы «Агробизнес-2020» для фермеров. В районе 110 крестьянских хозяйств, а в зале всего 10? Арман Каримович (УТЕГУЛОВ - замакима области), что за отношение к совещанию? Чтобы впредь такого не было! Почему приехали не все руководители подразделений и инспекции сельского хозяйства области. Вам, Альдияр Сансызбаевич, замечание, свой актив вы и без меня можете собирать еженедельно. Я понимаю, что все 110 КХ не пригласить, но хотя бы половину можно же! По словам Нурлана НОГАЕВА, для занятия бизнесом в сельском хозяйстве субсидии предусмотрены субсидии во всех его отраслях, хотя на совещаниях некоторые фермеры об этих субсидиях даже не слышали. На совещании фермеры рассказывали о своих проблемах. По их словам, идет большой отток населения из сел - работать некому. - Я предлагаю оралманов расселять у нас в селах, - сделал предложение фермер Чингирлауского района Жаслан ОРЫНГАЛИЕВ. - Мы сейчас готовы приобретать для них жилые дома. Я сам в этом году для этих целей приобретаю 2 дома, окажем содействие в приготовлении детей в школу. - Работодатели должны принимать всевозможные меры, чтобы кадры были заинтересованы в работе, - отметил аким.