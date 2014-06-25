Азамат ТОГАЕВ лишен свободы пожизненно, его подельники Мерген ИМАНКУЛОВ и Кенже БИРЖАНОВ приговорены к 22 годам лишения свободы каждый. Срок они будут отбывать в колонии особого режима, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда, где сегодня оглашают приговор подсудимым. Также председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам  Акгуль КАРАСАЕВА удовлетворила гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в сумме 10 млн тенге, а также 5 млн тенге материального вреда, куда вошла сумма похищенных средств и драгоценностей, похищенных из дома бизнесменов плюс деньги, потраченные на лечение Валентины Николаевны КАРКУЛА. По словам судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ, в ходе судебных разбирательств подсудимые вину признавали частично, но никто не признавался в убийстве КАРКУЛЫ. Однако ряд экспертиз показал, что в бизнесмена стреляли из двух орудий, всего было произведено три выстрела. Дерзкое нападение на дом главы крестьянского хозяйства, известного бизнесмена в ЗКО было совершено в ночь на 13 января 2014 года в Зеленовском районе. Виталий КАРКУЛА был убит выстрелом в голову. Его супруга - депутат областного маслихата от Зеленовского района Валентина КАРКУЛА с тяжелейшими травмами в состоянии комы была доставлена в больницу. Вчера, 24 июня, прокурор Руслан АМИНОВ рассказал, что вина Азамата ТОГАЕВА доказана в части того, что именно он организовал преступную группу и совершил убийство Виталия КАРКУЛЫ, и просил суд приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы, поскольку ТОГАЕВ ранее был дважды судим за тяжкие преступления. Между тем, ИМАНКУЛОВУ и БИРЖАНОВУ статью "Убийство" переквалифицировали в "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Гособвинение просило суд приговорить их к 23 и 22 годам тюрьмы соответственно. К слову, это уже второй пожизненный срок, который назначают в специализированном суде ЗКО. В 2012 году к пожизненному сроку был приговорен житель Уральска, который убил женщину и ее 9-летнего сына, а дочку изнасиловал и вывез за город. Но 16-летней девочке удалось сбежать. Кстати, тогда судьей также была Акгуль КАРАСАЕВА. На оглашении приговора присутствовали брат, сын и дочь погибшего бизнесмена. Родные Виталия КАРКУЛЫ приговором удовлетворены. ТОГАЕВА, ИМАНКУЛОВА и БИРЖАНОВА судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - "Бандитизм", "Убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом", "Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере", кроме того, ИМАНКУЛОВА признали виновным в "Незаконном приобретении, хранении наркотических веществ", а БИРЖАНОВА - "В Незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия" Фото Медета МЕДРЕСОВА    