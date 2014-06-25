  Полуголого мужчину задержали в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сегодня в районное управление внутренних дел доставили мужчину, который средь бела дня бегал по проезжей части на одной из центральных улиц столицы в одних трусах. "Камера видеонаблюдения ЦОУ зафиксировала мужчину, который бегал в одном нижнем белье по проезжей части и пинал автомобили. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину. По заключению медицинского освидетельствования, на момент задержания он был трезв", - рассказала некоторые подробности курьезного случая руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова. Известно, что в результате пока необъяснимых действий мужчины была повреждена одна из машин. Однако заявления от владельца автомобиля пока не поступало в полицию. Известно, что житель Астаны кроме того, что пинал машины, еще и умудрился залезть на крышу авто, о чем свидетельствует фото очевидцев. По словам руководителя пресс-службы столичного ДВД, мужчина находится сейчас в районном управлении внутренних дел, дожидаясь осмотра врачей психоневрологического диспансера, которые и определят вменяемость задержанного