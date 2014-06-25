Фото: kapital.kz Фото: kapital.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДЧС Актюбинской области. По данным ведомства, ЧП произошло минувшей ночью на Жанажолском газоперерабатывающем заводе №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз», что находится в поселке Жанажол Мугалжарского района Актюбинской области. На место пожара было направлено 20 человек личного состава и 3 единицы техники ТОО «Пожарная автоматика-сервис», 14 человек личного состава и 2 единицы техники АО «Өрт сөндіруші», рассказали в пресс-службе. Около трех часов ночи пожар был локализован, и ликвидирован под утро в 05.55. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара в ДЧС уточнить не смогли. Однако по некоторым данным, из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилось отдельно стоящее здание компрессорной станции предприятия, на котором и произошло ЧП. Площадь обрушения составила около 2,5 тысяч квадратных метров.