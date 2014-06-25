В Актобе главный городской поставщик тепла АО «Трансэнерго» намерено отправлять работодателям уведомления о сотрудниках, которые задолжали за тепло и горячую воду. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщила руководитель пресс-службы АО «Трансэнерго» Кундыз КАСЕНОВА. В настоящее время тепловики рассматривают  возможность и целесообразность применения подобной меры профилактики. Отметим, в эти дни для взыскания долгов за тепло в Актобе применяются более кардинальные меры. Так, с начала этой недели у должников срезают батареи. - Оплата за предоставляемые услуги должна производиться не позднее 25 числа каждого месяца, при неоплате более трёх месяцев мы подаем в суд, далее следует арест на имущество и запрет на выезд за пределы республики, - говорит Кундыз Касенова. - В суде города рассматривается по нашему иску 1162 дела. Тем, кто  не выполняет договорные обязательства и своевременно не производит оплату за тепло и горячую воду, с 25 июня «Трансэнерго» отрезает батареи от общего стояка и заглушает так называемыми «калачами». Их об этом предупредили за 15 дней, согласно договору. По данным АО «Трансэнерго», в настоящее время в списке самых злостных неплательщиков числятся свыше 100 человек. Один из них задолжал более полумиллиона тенге. Несколько лет назад тепловики отключили в его жилье горячую воду, теперь намерены при содействии судебных исполнителей изъять радиаторы отопления. - Дело в том, что, помимо имущества, впредь АО «Трансэнерго» вправе забирать в счет долга и батареи, - говорит Кундыз КАСЕНОВА. Подобные меры будут применяться как к физическим, так и к юридическим лицам, отметили в пресс-службе. Кроме того, предприятие намерено привлечь к борьбе с неплательщиками налоговое управление, которое должно помочь взыскать долги с владельцев съемного жилья.