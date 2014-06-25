Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на городской акимат. Если в прошлом году из 40 тысяч школьников областного центра более 70% были охвачены различными занятиями в каникулярное время, то в этом году этот показатель на порядок выше. В общей сложности 31 800 несовершеннолетних детей имеют возможность посещать пришкольные лагеря, участвовать в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях. - В этом году в 28 школах города были открыты пришкольные лагеря, в которых отдохнут 1 365 ребят. Кроме отдыха здесь работают различные кружки по интересам. Более 25 тысяч детей имеют возможность посещать всевозможные экскурсии, - сказал аким Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ. Для детей-сирот и из малообеспеченных семей бюджет области предусмотрел средства для отправки в детские лагеря. В частности, 450 детей отдохнут в лагере «Тулпар», 56 детей - в Железноводске, в санатории «Геолог Казахстана». 26 детей направятся в лагерь «Балдаурен» в Щучинске. Еще 220 детей получат путевки в детские лагеря Актобе, Алматы, Уральска и Шымкента. - Помимо этого, при поддержке крупных компаний – Аджип, Казмунайгаз, АНПЗ, КТЖ – на летний отдых отправятся 2 400 детей. Это дети работников этих компаний. На сегодня во всех 56 школ открыты спортивные секции, занятия в которых проводят для 14,5 тыс детей, - отметил Нурлыбек ОЖАЕВ. Кроме этого для занятости молодежи из бюджета выделено 10 млн тенге. На эти средства при поддержке городского акимата будут открыты молодежные клубы, театр, также будут организованы показ фильмов в пригородных сельских округах.