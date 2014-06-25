Вручение ключей от автомобилей прошло на торжественном мероприятии, где аким области Архимед МУХАМБЕТОВ открыл новый участковый пункт полиции в поселке Акжар, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - В 2013 году было приобретено 56 автомобилей, а в 2014 году увеличили число служебных автомашин для органов полиции области до 72, - рассказал аким. - Нами уделяется особое внимание материально-техническому оснащению органов внутренних дел. Всего из областного бюджета было выделено в 2013 году 262,2 млн тенге, в 2014 году - 467,3 млн тенге. Кроме того, 40 сотрудников полиции получили премии от акима. В это же время в ДВД области состоялась церемония возложения цветов к обелиску памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Отметим, в честь праздника их вдовам была оказана материальная помощь. Также за достижения высоких результатов в работе приказом начальника ДВД 490 сотрудников поощрены грамотами, благодарственными письмами и денежной премией. Ряду сотрудников были присвоены специальные внеочередные и очередные звания. фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области