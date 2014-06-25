Срок гражданин Великобритании будет отбывать в колонии общего режима, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданские иски на общую сумму в 5,4 млн тенге родные девочек отозвали, так как родители Баруха ПИТЕРА возместили весь ущерб, нанесенный потерпевшим. barooh36963 Сегодня, 25 июня, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних под председательством судьи Фариды КУРМАНОВОЙ огласили приговор по делу британца Баруха Питера Даниэля Альфреда. Он обвинялся в изготовлении порноматериалов  с участием несовершеннолетних и в развращении малолетних. Напомним, на допросе подсудимый признал свою вину частично, пояснив, что фотографировал девочек для себя, а по статье "Развращение малолетних" он свою вину не признал вовсе. Также сегодня стало известно, что за время судебного процесса в генеральную прокуратуру Казахстана обратились 9 друзей Баруха ПИТЕРА с просьбой взыскать только штраф, если даже его вина будет доказана. - По линии дипломатических миссий обращений не было, - отметила Фарида КУРМАНОВА. - Свою вину Барух ПИТЕР не признал, пояснив, что не знал о несовершеннолетнем возрасте девочек. Но его вина в части распространения порнографических изображений был доказана, поскольку потерпевшие рассказали в ходе судебных разбирательств, что он показывал фотографии другим несовершеннолетним. Между тем, по словам судьи, гражданский иск, который был заявлен потерпевшими, был удовлетворен родителями Баруха ПИТЕРА. - Трем девочкам они выплатили по 500 тысяч тенге, 400 и 300 тысяч тенге было выплачено двум девочкам соответственно, остальным 5 девочкам по 150 тысяч тенге каждой, - отметила Фарида КУРМАНОВА, - Скорее всего, наказание Барух ПИТЕР будет отбывать в Западно-Казахстанской области. Но приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной коллегии. Британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. В общей сложности с участием девочек-подростков он сделал более 600 фотографий порнографического характера.