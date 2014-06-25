Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управление физической культуры и спорта. - С 23 по 27 июня в Алматы проходит чемпионат РК по гребле на байдарках и каноэ. Данные соревнования являются последним отборочным этапом для участие в Азиаде-2014, которая пройдет в сентябре этого года в Корее (Инчхон), - рассказали в пресс-службе. - В первый соревновательный день, 24 июня, воспитанники уральской школы гребли показали отличные результаты. Так, в составе национальной сборной команды РК Андрей ЕРГУЧЕВ из Уральска занял первое место в «четвертке» на дистанции 1000 метров. В пресс-службе также отметили, что второй на этой же дистанции стала команда ЗКО, в составе которой выступали Кирилл БАХИРЕВ, Владислав ГЛАЗКОВ, Даниил ВЛАДИМИРСКИЙ и Семен ОСЕТРОВ. По итогам чемпионата будет формироваться сборная команда Казахстана для участия в азиатских играх.  