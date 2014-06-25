Нынешним летом Уральск должен был превратиться в одну большую стройплощадку по капитальному ремонту 40 километров автомобильных дорог. Но уже сейчас подрядчики отказываются участвовать в тендерах, поскольку считают, что в проектах цена асфальта гораздо ниже рыночной. dorogi_azia Этим летом власти планируют капитально отремонтировать 40 километров дорог на 25 улицах Уральска. На эти нужды уже выделены 4,5 млрд тенге, 1,7 миллиардов из которых выделили недропользователи в лице КПО б.в., остальное из республиканского и местного бюджетов. Уже с начала июня город вроде как должен был быть перекопан. Однако на сегодняшний день работы начались только на нескольких улицах. - Работы начаты по улице Алмазова от улицы Мендалиева до Курмангазы, по реконструкции проспекта Евразии от улицы Мухита до проспекта Достык, подрядчиком здесь является ТОО "Азиятехстрой", - рассказал замначальника ЖКХ АД и ПТ г.Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ. - Начат капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова и Шоссейная в поселке Желаево, подрядчик ТОО "Уральскстройинвест", также начаты работы по капремонту перекрестка улиц С.Датова-Шолохова-Московская с устройством правых поворотов. Ремонт проводит ТОО "Батысстройсервис". Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по улице Алматинская, где сейчас идет замена инженерных сетей. По словам Бекжана ТУЖАНОВА, на улице Карева продолжаются ремонтные работы, которые начались еще в 2012 году. Участок от улицы Чагано-Набережной до Елизарова планируют закончить в этом году. КПО еще проводит конкурс Еще три улицы будут отремонтированы на средства КПО б.в. Это улица Сарайшык, автомобильная дорога на поселок Деркул и улица С.Датова с выходом на уральный мост. Однако ни на одном из этих участков работы до сих пор не начаты. - В настоящее время у них еще идет процедура госзакупок, поэтому работы еще не начались, - говорит замначальника ЖКХ. - Но мы туда не вмешиваемся. Компания сама проводит госзакупки, определяет подрядные организации. По их предварительным данным они должны были начать работы в июне, но до сих пор ждем. Между тем, по словам Бекжана ТУКЖАНОВА, подрядные организации в государственных закупках участвуют неохотно, даже можно сказать, не участвуют. - На последнем конкурсе у нас никто не участвовал, мы сейчас ищем подрядчиков, будем приглашать, - сетует он. - Они объясняют это тем, что цена асфальта у нас в смете сидит слишком дешевая. Дело в том, что смета составляется на основании программы АБС, и там уже заложены виды работ и стоимость материалов. На сегодняшней день цены возросли после девальвации. Например, на битум и щебень цена выросла, а данные в программе не пересматривались. Цены в данной программе были заложены в 2001 году, но это не означает, что они не менялись с 2001 года. Там есть коэффициенты, которые пересматриваются ежегодно. Тем не менее, цена асфальта в смете на сегодняшний день ниже рыночной цены. Дорожники, получается, должны работают себе в убыток, если только он заранее не подготовил материал, и если у него имеются свой асфальтный завод и техника. Такая проблема на сегодняшний день у нас существует. Дорожников скоро не останется - Мы не участвовали в конкурсе по госзакупкам, поскольку цены в проекте ниже рыночных, - говорит директор ТОО "Айдана" Аветик АМИРХАНЯН. - Я не могу работать себе в убыток. Сейчас все подорожало: и материалы, и перевозки, и ГСМ. Мы взялись за текущий ремонт автомобильных дорог, и мы его сделали. Между тем, как рассказали в ЖКХ, они готовят письмо в министерство с тем, чтобы на высшем уровне рассмотреть ситуацию, потому что если так дальше будут обстоять дела, в регионе не останется дорожных предприятий. - У нас практически все материалы привозные, - говорит Бекжан ТУКЖАНОВ. - Щебенка к нам завозится из Актюбинской области, битум - из России, кроме того, есть транспортные расходы, железнодорожные перевозки. Из своего у нас только песчано-гравийная смесь. Между прочим, на текущий ремонт автомобильных дорог дополнительно выделено 50 млн тенге. Напомним, на текущий ремонт в Уральске еще до этого было потрачено 100 млн тенге. - Будет проведен конкурс на определение подрядной организации, - продолжает замначальника ЖКХ. - На эти средства планируем провести исправление профиля грунтовых дорог с добавлением гравийно-щебеночной смеси. У нас есть поселковые округа - Зачаганск, Деркул, северо-восточная часть города, где есть грунтовые дороги. Вот там и будет проводиться исправление профиля. dorogi_azia1 Кто сказал, что невыгодно? Между тем, не все дорожники считают, что строить дороги – это убыточное дело. Например, ТОО "Азиятехстрой" в этом году ремонтирует сразу три участка дорог в Уральске. - Почему сразу убыточно? - отвечает вопросом на вопрос директор ТОО "Азиятехстрой" Армат АЛИМБЕТОВ. - Я выиграл в госзакупках работы по строительству трех участков автомобильных дорог. Это улица Алмазова, проспект Евразии и улица Алматинская. У всех трех объектов проекты практически одинаковые: дорога из трех слоев - черный щебень с битумом и два слоя асфальтобетона, нижний - крупнозернистый, верхний - мелкозернистый. С двух сторон будут тротуары и арыки. К радости жителей улицы Алматинская, эта дорога будет полностью отремонтирована в этом году. По словам Армата АЛИМБЕТОВА, проекты и суммы, выделенные для их выполнения, невыгодными он не считает. - Я не могу сказать, что работаю в себе убыток, - говорит он. - Возможно, другие подрядчики рассчитывают по-другому, может, еще что-то. К тому же у меня свой асфальтный завод и 43 единицы техники, а работают 300 человек. В прошлом году мы делали улицу Полевая, и по программе "Дорожная карта бизнеса" проводили дорогу к нескольким промышленным базам. 4,5 млрд тенге выделено на капитальный ремонт дорог в Уральске. Фото Медета МЕДРЕСОВА