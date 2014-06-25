Нынешним летом Уральск должен был превратиться в одну большую стройплощадку по капитальному ремонту 40 километров автомобильных дорог. Но уже сейчас подрядчики отказываются участвовать в тендерах, поскольку считают, что в проектах цена асфальта гораздо ниже рыночной.
Этим летом власти планируют капитально отремонтировать 40 километров дорог на 25 улицах Уральска. На эти нужды уже выделены 4,5 млрд тенге, 1,7 миллиардов из которых выделили недропользователи в лице КПО б.в., остальное из республиканского и местного бюджетов. Уже с начала июня город вроде как должен был быть перекопан. Однако на сегодняшний день работы начались только на нескольких улицах.
- Работы начаты по улице Алмазова от улицы Мендалиева до Курмангазы, по реконструкции проспекта Евразии от улицы Мухита до проспекта Достык, подрядчиком здесь является ТОО "Азиятехстрой", - рассказал замначальника ЖКХ АД и ПТ г.Уральск Бекжан ТУКЖАНОВ
. - Начат капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Чкалова и Шоссейная в поселке Желаево, подрядчик ТОО "Уральскстройинвест", также начаты работы по капремонту перекрестка улиц С.Датова-Шолохова-Московская с устройством правых поворотов. Ремонт проводит ТОО "Батысстройсервис". Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по улице Алматинская, где сейчас идет замена инженерных сетей.
По словам Бекжана ТУЖАНОВА, на улице Карева продолжаются ремонтные работы, которые начались еще в 2012 году. Участок от улицы Чагано-Набережной до Елизарова планируют закончить в этом году.
КПО еще проводит конкурс
Еще три улицы будут отремонтированы на средства КПО б.в. Это улица Сарайшык, автомобильная дорога на поселок Деркул и улица С.Датова с выходом на уральный мост. Однако ни на одном из этих участков работы до сих пор не начаты.
- В настоящее время у них еще идет процедура госзакупок, поэтому работы еще не начались, - говорит замначальника ЖКХ. - Но мы туда не вмешиваемся. Компания сама проводит госзакупки, определяет подрядные организации. По их предварительным данным они должны были начать работы в июне, но до сих пор ждем.
Между тем, по словам Бекжана ТУКЖАНОВА, подрядные организации в государственных закупках участвуют неохотно, даже можно сказать, не участвуют.
- На последнем конкурсе у нас никто не участвовал, мы сейчас ищем подрядчиков, будем приглашать, - сетует он. - Они объясняют это тем, что цена асфальта у нас в смете сидит слишком дешевая. Дело в том, что смета составляется на основании программы АБС, и там уже заложены виды работ и стоимость материалов. На сегодняшней день цены возросли после девальвации. Например, на битум и щебень цена выросла, а данные в программе не пересматривались. Цены в данной программе были заложены в 2001 году, но это не означает, что они не менялись с 2001 года. Там есть коэффициенты, которые пересматриваются ежегодно. Тем не менее, цена асфальта в смете на сегодняшний день ниже рыночной цены. Дорожники, получается, должны работают себе в убыток, если только он заранее не подготовил материал, и если у него имеются свой асфальтный завод и техника. Такая проблема на сегодняшний день у нас существует.
Дорожников скоро не останется
- Мы не участвовали в конкурсе по госзакупкам, поскольку цены в проекте ниже рыночных, - говорит директор ТОО "Айдана" Аветик АМИРХАНЯН
. - Я не могу работать себе в убыток. Сейчас все подорожало: и материалы, и перевозки, и ГСМ. Мы взялись за текущий ремонт автомобильных дорог, и мы его сделали.
Между тем, как рассказали в ЖКХ, они готовят письмо в министерство с тем, чтобы на высшем уровне рассмотреть ситуацию, потому что если так дальше будут обстоять дела, в регионе не останется дорожных предприятий.
- У нас практически все материалы привозные, - говорит Бекжан ТУКЖАНОВ. - Щебенка к нам завозится из Актюбинской области, битум - из России, кроме того, есть транспортные расходы, железнодорожные перевозки. Из своего у нас только песчано-гравийная смесь.
Между прочим, на текущий ремонт автомобильных дорог дополнительно выделено 50 млн тенге. Напомним, на текущий ремонт в Уральске еще до этого было потрачено 100 млн тенге.
- Будет проведен конкурс на определение подрядной организации, - продолжает замначальника ЖКХ. - На эти средства планируем провести исправление профиля грунтовых дорог с добавлением гравийно-щебеночной смеси. У нас есть поселковые округа - Зачаганск, Деркул, северо-восточная часть города, где есть грунтовые дороги. Вот там и будет проводиться исправление профиля.
Кто сказал, что невыгодно?
Между тем, не все дорожники считают, что строить дороги – это убыточное дело. Например, ТОО "Азиятехстрой" в этом году ремонтирует сразу три участка дорог в Уральске.
- Почему сразу убыточно? - отвечает вопросом на вопрос директор ТОО "Азиятехстрой" Армат АЛИМБЕТОВ
. - Я выиграл в госзакупках работы по строительству трех участков автомобильных дорог. Это улица Алмазова, проспект Евразии и улица Алматинская. У всех трех объектов проекты практически одинаковые: дорога из трех слоев - черный щебень с битумом и два слоя асфальтобетона, нижний - крупнозернистый, верхний - мелкозернистый. С двух сторон будут тротуары и арыки.
К радости жителей улицы Алматинская, эта дорога будет полностью отремонтирована в этом году.
По словам Армата АЛИМБЕТОВА, проекты и суммы, выделенные для их выполнения, невыгодными он не считает.
- Я не могу сказать, что работаю в себе убыток, - говорит он. - Возможно, другие подрядчики рассчитывают по-другому, может, еще что-то. К тому же у меня свой асфальтный завод и 43 единицы техники, а работают 300 человек. В прошлом году мы делали улицу Полевая, и по программе "Дорожная карта бизнеса" проводили дорогу к нескольким промышленным базам.
Фото Медета МЕДРЕСОВА