Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". karkula Сегодня, 24 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам состоялось последнее слово подсудимых ТОГАЕВА, ИМАНКУЛОВА и БИРЖАНОВА, которые обвиняются в убийстве бизнесмена Виталия КАРКУЛЫ, в покушении на убийство на Валентину КАРКУЛУ и разбойном нападении на их дом. Азамат ТОГАЕВ сказал, что ему нечего сказать. БИРЖАНОВ попросил прощения у родных погибшего за то, что произошло. Между тем, прокурор Руслан АМИНОВ считает, что вина Азамата ТОГАЕВА доказана в части того, что именно он организовал преступную группу и совершил убийство Виталия КАРКУЛЫ, и просил суд приговорить обвиняемого к пожизненному лишению свободы, поскольку ТОГАЕВ ранее был дважды судим за тяжкие преступления. Между тем, по словам АМИНОВА, ИМАНКУЛОВУ и БИРЖАНОВУ статью "Убийство" переквалифицировали в "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и просил суд приговорить их к 23 и 22 годам тюрьмы соответственно. Свой вердикт суд огласит завтра, 25 июня, в 15.00.