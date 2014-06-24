24 июня по громкому делу гражданина Великобритании в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних начались прения сторон. По словам прокурора Алмагуль ИСМАГУЛОВОЙ, на допросе подсудимый признал свою вину частично, пояснив, что фотографировал девочек для себя, а по статье "Развращение малолетних" он свою вину не признал вовсе. Напомним, британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. По делу уже допрошены все 11 пострадавших девочек. К слову, 9 пострадавших подали гражданский иск на возмещение морального вреда на общую сумму 5,4 млн тенге. Напомним, процесс проходит в закрытом режиме, так как в деле фигурируют несовершеннолетние.