- Уже второй год в Казахстане действует образовательная накопительная система, и сегодняшнее мероприятие - одно из механизмов включения наших детей, то есть воспитанников детских домов, в эту государственную образовательную накопительную систему, - рассказывает. -и министерством образования РК заключен договор о перечислении денежных средств для воспитанников детских домов. Средства в сумме до одного миллиона тенге перечисляются в зависимости от возраста ребенка и, конечно, социального статуса. Как рассказали организаторы семинара, фонд «Бобек» выделяет денежные средства на открытие образовательных вкладов 6889 (90%) воспитанникам в возрасте от 5 до 18 лет. Из них около 700 воспитанников проживают в западном регионе. Уже в этом году у выпускников одиннадцатых классов из числа воспитанников детских домов есть возможность оплатить за обучение в ВУЗах и колледжах. Образовательный вклад отличается от обычного депозита двойной ставкой вознаграждения, так к вкладу от фонда «Бобек» предусмотрена ставка вознаграждения от банка, а также государственная премия, что добавляет к вкладу высокую доходность до 17,3% годовых. - На сберегательный счет каждого ребенка ежегодно будет начисляться вознаграждение банка в размере 7-10%, а также премия от государства до 7%. Этот депозит является целевым и предназначен только на обучение ребенка. Если случилось так, что ребенок поступил на грант, то в этом случае денежные средства он сможет либо перевести на счет третьего лица, то есть своего брата или сестры, продолжать копить для дальнейшего получения образования, либо снять по достижению 23 лет, - отметила Надежда ЛЕБЕДЕВА. В семинаре приняли участие руководители и специалисты областных и городских управлений образования, директора и социальные педагоги организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областей. Участники семинара обсуждали вопросы целевого распределения благотворительной помощи, мониторинга поступлений денежных средств, а также открытия сберегательных счетов и механизмы оплаты образовательных услуг.