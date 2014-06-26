Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вчера, 25 июня, примерно в 10 часов утра на территории подстанции Чингирлауского РЭС произошло замыкание в комплексном распределительном устройстве. В результате без электроснабжения остались пять населенных пунктов Чингирлауского района - сам поселок Чингирлау с 2 тысячами абонентов, поселки Урсай, Шоктыбай, Кызылкол и Аксогым. Между тем, по словам директора АО "ЗапКазРЭК" Куат МУСИН, аварию устранили в тот же день. - Электроснабжение мы подали уже к вчерашнему вечеру во все населенные пункты. Сегодня утром мы отключили электроэнергию в Чингирлау, чтобы доработать. Это в принципе штатная ситуация. Произошло замыкание, жертв и пострадавших нет, - рассказал Куат МУСИН. - Причины аварии сейчас выясняются.