Мужчину задержали полицейские в Жангалинском районе ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание произошло 12 января в  Копжасарском сельском округе Жангалинского района. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за незаконную охоту на сайгаков был задержан 45-летний житель Акжаикского района. - При осмотре на месте происшествия было обнаружено и изъято 72 туши сайги с отпиленными рогами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337  УК РК "Незаконная охота". Задержанный находится в ИВС, - пояснили в пресс-службе ведомства.