Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержание произошло 12 января в Копжасарском сельском округе Жангалинского района. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, за незаконную охоту на сайгаков был задержан 45-летний житель Акжаикского района. - При осмотре на месте происшествия было обнаружено и изъято 72 туши сайги с отпиленными рогами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК "Незаконная охота". Задержанный находится в ИВС, - пояснили в пресс-службе ведомства.