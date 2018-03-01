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Социум

В ЗКО запретят размещать на полигонах несортированный мусор

Этот вопрос обсуждался 28 февраля на расширенном совещании в Теректинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления природных ресурсов области, в 2017 году руками бизнесменов, чиновников и студентов было высажено более 70 000 саженцев. Однако зачастую происходит так, что деревья высажены, а через некоторое время зеленые насаждения начинают желтеть и погибают. По одной простой причине, что за ними не ведется уход. - При разработке ПСД по строительству жилых многоэтажных домов, школ, детских садов и других объектов необходимо в обязательном порядке рас
gorod
В ЗКО запретят размещать на полигонах несортированный мусор
Этот вопрос обсуждался 28 февраля на расширенном совещании в Теректинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам руководителя управления природных ресурсов области, в 2017 году руками бизнесменов, чиновников и студентов было высажено более 70 000 саженцев. Однако зачастую происходит так, что деревья высажены, а через некоторое время зеленые насаждения начинают желтеть и погибают. По одной простой причине, что за ними не ведется уход. - При разработке ПСД по строительству жилых многоэтажных домов, школ, детских садов и других объектов необходимо в обязательном порядке рассмотреть вопрос озеленения. В случае непроведения озеленительных работ не принимать данный объект в эксплуатацию, - сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ. После обсуждения вопроса озеленения присутствующие перешли к обсуждению проблем, связанных с переработкой и утилизацией мусора. Ежегодно в ЗКО образуется порядка 108 000 тонн мусора, на сегодняшний день уже захоронено 6,2 млн тонны отходов. Как показывает практика, строительство крупных мусороперерабатывающих заводов в Казахстане не рентабельно, нашей стране больше подходит система раздельного сбора и сортировки отходов на предприятиях малого и среднего бизнеса. - Для решения данной проблемы правительством проведена определенная работа, созданы все инструменты управления. На законодательном уровне в экологический кодекс внесено много требований. С 2019 года вступит в силу статья 301 экологического кодекса, где сказано, что несортированный мусор нельзя захоронять на полигонах. У нас времени немного осталось. После того, как вступит в силу, специалисты департамента экологии будут выезжать с проверками и страдать будут акимы сельских округов, на которых будут возлагаться штрафы, - сообщила руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Айсулу АБДРАХМАНОВА. Как стало известно, до 2040 года Казахстан должен перерабатывать до 40% мусора. На сегодняшний день наша страна осилила только 2%. - Министерством энергетики и акиматом области утверждены четыре дорожные карты по внедрению раздельного сбора, сортировки, утилизации и переработки ТБО до 2020 года. Это Бурлинский, Зеленовский Теректинский районы и город Уральск. Также мы отмечали хорошую работу Чингирлауского района. Когда я там был в последний раз, там стояли контейнеры для раздельного сбора мусора, - рассказал заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ. Прежде всего, необходимо формировать культуру среди населения, отметил Игорь Стексов. А иначе, сколько контейнеров не ставь, люди, как бросали все в один, так и будут продолжать.
Виктор МАКАРСКИЙ
мусор озеленение отходы ТБО

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