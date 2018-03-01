В ЗКО запретят размещать на полигонах несортированный мусор

Этот вопрос обсуждался 28 февраля на расширенном совещании в Теректинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления природных ресурсов области, в 2017 году руками бизнесменов, чиновников и студентов было высажено более 70 000 саженцев. Однако зачастую происходит так, что деревья высажены, а через некоторое время зеленые насаждения начинают желтеть и погибают. По одной простой причине, что за ними не ведется уход. - При разработке ПСД по строительству жилых многоэтажных домов, школ, детских садов и других объектов необходимо в обязательном порядке рас