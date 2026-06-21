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Социум

В ЗКО запустили доставку документов из спецЦОНа

Готовые документы будут доставлены сотрудниками спецЦОНов в течение рабочего дня.
Жулдызхан Хасангалиева
В ЗКО запустили доставку документов из спецЦОНа
Фото из архива "МГ"

Как сообщили в филиале НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО, теперь жители региона могут получить документы из спецЦОНа по удобному адресу, не посещая центр повторно.

С помощью новой услуги можно заказать доставку:

  • водительского удостоверения,

  • свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта),

  • государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ).

Для оформления доставки необходимо авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН", выбрать раздел "СпецЦОН", затем перейти в подраздел "Доставка документов" и заполнить необходимые данные.

Готовые документы будут доставлены сотрудниками спецЦОНов в течение текущего рабочего дня. Если заявка оформлена после 17:00, доставка будет выполнена на следующий рабочий день. Стоимость услуги составляет 7 000 тенге.

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