В ЗКО запустили доставку документов из спецЦОНа

Как сообщили в филиале НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО, теперь жители региона могут получить документы из спецЦОНа по удобному адресу, не посещая центр повторно.

С помощью новой услуги можно заказать доставку:

водительского удостоверения,

свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта),

государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ).

Для оформления доставки необходимо авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН", выбрать раздел "СпецЦОН", затем перейти в подраздел "Доставка документов" и заполнить необходимые данные.

Готовые документы будут доставлены сотрудниками спецЦОНов в течение текущего рабочего дня. Если заявка оформлена после 17:00, доставка будет выполнена на следующий рабочий день. Стоимость услуги составляет 7 000 тенге.