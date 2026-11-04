В ЗКО запустили предварительную бронь очереди в ЦОНах

В ЦОНах Западно-Казахстанской области запускают пилотный проект - теперь электронную очередь можно забронировать заранее. Заместитель директора филиала НАО "Госкорпорация «Правительство для граждан" по ЗКО Аскар Сандыбаев рассказал, что новый сервис позволяет выбрать удобную дату и время визита. Сделать это можно через мобильное приложение "ЦОН", портал eGov.kz или по короткому номеру 1414. После бронирования на телефон придет SMS с подтверждением.

- При этом забрать готовые документы или воспользоваться уголком самообслуживания по-прежнему можно без всякой записи. Для тех, кто не сможет забронировать очередь заранее (или в исключительных случаях), в ЦОНах выделено отдельное окно. Без предварительной записи там обслужат пенсионеров, ветеранов, людей с инвалидностью и иностранных граждан, - пояснил Аскар Сандыбаев.

Чтобы воспользоваться приложением "ЦОН" (оно доступно в App Store и Google Play), достаточно авторизоваться по ИИН и номеру телефона.

Запуск пилотного проекта поможет понять, насколько удобна такая система для жителей. По результатам тестирования специалисты решат, стоит ли внедрять ее повсеместно и как можно улучшить сервис.