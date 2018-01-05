Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела благоустройства ЖКХ г. Уральск Мирас МУЛКАЙ, в 2о17 году были разбиты 7 новых остановочных павильона. - В прошлом году были разбиты остановочные павильоны в районе завода "Зенит", ТД "Астана", ТЭЦ, Облисполкома, института "Евразии" и СОШ №22. При этом в последнем случае остановка была разбита с двух сторон. На всех остановках установлены камеры видеонаблюдения. По всем фактам мы направили письма в местную полицейскую службу, - пояснил Мирас МУЛКАЙ. Стои отметить, что в 2018 году планируется продолжить работу по благоустройству Уральска и установке современных остановочных павильонов. Их планируется установить по улице Сырыма Датова, желаевской трассе и в тех местах, где никогда не было остановок. - Стоимость одного такого павильона составляет 1,5-2 млн тенге в зависимости от комплектации, - заявил Мирас МУЛКАЙ. В ДВД ЗКО сообщили, что данное действие расценивается как мелкое хулиганство. Вандалам грозит штраф в размере 3-10 МРП или же арест на 10 суток.