- В шестом классе заметно пошёл в рост. У меня немели ноги, чувствовал себя как-то странно, как будто мои кости начали укрупняться. Из одежды я вырастал очень быстро, вскоре стал выше всех в школе, и размер ноги у меня стал просто огромным. Найти обувь стало проблемой уже в 9-10 классе, тогда у меня был 50 размер ноги. Когда я закончил школу, мой вес достиг 120 килограммов, а рост – двух метров. К счастью, проблем со здоровьем у меня никогда не было, - рассказывает мужчина.

– Не всякий раз найдётся для него работа. И это очень печально, ведь у нашего Парасата, который достоин книги рекордов Гиннесса, жизнь должна быть особенной, – говорят сельчане.

– У прославленного казахского борца Кажимукана нога была 54 размера. А у Парасата ещё больше. Столичные сапожники согласились, но при условии, что Парасат сам к ним приедет. К нашему счастью, выполнить эксклюзивный заказ согласился алматинский сапожник Валерий Воронин. По словам мастера, за 40 лет работы ему не приходилось шить обувь больше 49 размера. Но сапожник он искусный, в свое время шил обувь специально для Нурсултана Назарбаева и Розы Баглановой. Макета 56 размера у него не было, поэтому он увеличил лекала 52 размера и сшил эту обувь за 20 дней. Выполнил работу за 200 000 тенге, хотя обычно берёт за заказ 350 000 тенге, – рассказал Утеманов.

«Ак Жайык» 26-летний Парасат самый младший в семье. Трое из пяти его братьев женаты, сестра замужем. По словам великана, родился он с нормальным весом и ничем от других малышей не отличался.В 2014 году он окончил среднюю школу в селе Курылыс, затем отучился в Атырау на сварщика. Постоянной работы у Парасата нет, в основном он занимается закладкой фундамента и штукатуркой. По своей профессии мужчина ещё не работал.Одежду Парасату шьёт портной, его родственник. А вот с обувью 56 размера тяжело, на ногу надеваются только резиновые сланцы. Односельчане во главе с Байгали Утемановым решили помочь гиганту и заказали обувь по размеру.Сейчас односельчане заказали Парасату ещё и зимнюю обувь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.