- Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно. Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны, - говорится в сообщении.

- Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьёзный тест. Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определённых моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства. Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплочённая страна. Глава государства постоянно подчёркивает важность единства народа в любой ситуации. Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки, - отмечают в МИД.

Фото: МИД РК В пресс-службе МИД сообщили, что в нынешней ситуации государственные органы руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами.Отмечается, что государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы и в любой сложной геополитической обстановке будет исходить из приоритета национальной безопасности.Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей. Министерство ведёт тщательный мониторинг текущей ситуации, и, при возникновении серьёзных рисков, будут приняты соответствующие меры с учётом международного права и национального законодательства. Казахстанцев просят доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая «поможет избежать ненужных спекуляций».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.