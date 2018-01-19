Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, на месте трагедии работает следственно-оперативная группа и пожарная лаборатория, которые занимаются установлением причины и выясняют обстоятельства случившейся трагедии. -Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров. Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются. На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52-х тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат. Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия продолжается. Тела погибших доставлены в г.Актобе, для опознания и проведения экспертизы, - сообщили в полиции. 18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан под председательством министра ЧС Рустамом Джураевым в количестве 20 человек. Узбекская сторона проинформирована о ходе расследования и принимаемых мерах по установлению личности погибших. Делегация выезжала на место происшествия, а также принимало участие в осмотре тел погибших. На данный момент установлены личности пассажиров, находившихся в автобусе: 1. Мадрахимов Хамидулла 05.12.1986 г.р., 2. Сулайманов Зайниддин 12.10.89 г.р., 3. Мамадалиев Мамуржон 01.09.92 г.р., 4. Нишанов Отабек 16.10.90 г.р., 5. Хошимбоев Нурмухаммад 27.05.97 г.р., 6. Умаралиев Солижон 13.08.95 г.р., 7. Кучкаров Элмурод 10.06.96 г.р., 8. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович 30.08.81 г.р., 9. Юлчибаев Комилжон Каримжонович 10.10.80 г.р., 10. Хамраев Иброхимжон 21.05.76 г.р., 11. Хамраев Иброхим 20.09.84 г.р., 12. Эсанов Абдувохид Абдуразакович 15.03.79 г.р., 13. Имомадиев Вохидхон 10.07.87 г.р., 14. Мадрахимов Хабибулло13.02.91 г.р., 15. Абдумуминов Кахрамон 16.12.94 г.р., 16.Валиев Мухаммадризо Бокибой угли 31.10.96 г.р., 17.Гофуров Абдулатиф 03.10.77 г.р., 18.Зарипов Ахмаджон Икромович 25.01.80 г.р., 19.Зокиров Шохрух 15.02.97 г.р., 20.Муродиллаев Баходир Акбарали угли 17.07.98 г.р., 21.Мурсаитов Миркомил Мурабдуллаевич 04.04.75 г.р., 22.Сулаймонов Олимжон Мухаммадалиевич 12.09.76 г.р., 23.Хатамов Кахрамон 27.05.86 г.р., 24.Хусниддинов Мухаммадин 02.12.98 г.р., 25.Нишанов Акмолжон 28.04.96 г.р., 26.Шакиров Масум Насритдинович 25.01.69 г.р., 27. Абдуллажонов Исмоилжон Эгамберди ули 14.05.98 г.р. 28. Назанов Зохид Анорбоевич 30.09.83 г.р. 29. Назаров Мамъуржон Махмудович 27.02.84 г.р. 30. Сотволдиев Алишер Абдураимович 14.08.76г.р. 31. Тураев Абдуназар Умаралиевич 10.03.80 г.р. 32. Рахимов Омонулло Уктамжон угли 17.08.97 г.р. Работа правительственной комиссии РК, совместных следственно-оперативных групп ДВД, ДЧС и прокуратуры продолжается. ДВД Актюбинской области просит очевидцев трагедии или лиц, владеющих информацией касательно установления личности погибших обратиться по круглосуточному телефону 102. Также действует круглосуточная «горячая линия» ДЧС и работают психологи: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85