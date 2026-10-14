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Происшествия

Вертолет с высокопоставленным чиновником разбился сразу после взлета

Авиапроисшествие произошло на территории гольф-клуба в городе Керичо. Вертолет принадлежал Лесной службе Кении.
Әсемай Талғатқызы
Вертолет с высокопоставленным чиновником разбился сразу после взлета
Кадры из видео. Коллаж: Мой Город

В Кении вертолет с пятью людьми на борту потерпел крушение после нескольких неудачных попыток взлета. Среди находившихся в воздушном судне был главный секретарь Министерства окружающей среды страны Фестус Нгено. По предварительным данным, все пассажиры выжили, однако одному из них потребовалось дальнейшее лечение в другом городе, передает МойГород со ссылкой на The Standard.

Вертолет несколько раз пытался взлететь

По словам очевидцев, проблемы с воздушным судном возникли еще до аварии. Вертолет испытывал трудности с запуском двигателя и не мог нормально подняться в воздух.

Работник гольф-клуба Джон Кебасо рассказал, что сначала заметил неустойчивую посадку вертолета, после которой тот начал вибрировать.

Фото: nation.africa

Позже пилот вернулся к воздушному судну. По словам мужчины, двигатель проработал около десяти минут, а затем заглох.

После этого экипаж предпринял еще одну попытку взлета. Вертолет смог подняться лишь на небольшую высоту, сделал круг и вернулся на прежнее место.

Другой очевидец, Алекс Коэч, сообщил, что перед одним из вылетов экипаж и наземный персонал около 40 минут пытались запустить двигатель.

Вертолет потерял управление и ударился о землю

Очевидица Мерси Чепкорир рассказала, что после очередной попытки взлета вертолет некоторое время находился в воздухе, а затем вернулся на территорию гольф-клуба.

При следующем подъеме воздушное судно резко накренилось и ударилось о землю одной стороной. По словам женщины, пилот пытался восстановить управление, однако вертолет начал быстро вращаться, после чего его хвостовая часть столкнулась с землей.

Находившимся внутри удалось выбраться из поврежденного воздушного судна.

В результате аварии сломалась лопасть несущего винта, а хвостовая часть вертолета получила серьезные повреждения. Обломки разлетелись по территории гольф-клуба. На месте происшествия также ощущался сильный запах авиационного топлива.

Фоо: nation.africa

Чиновника перевели в больницу другого города

Командующий полицией округа Керичо Кивида Килонзо подтвердил, что в результате крушения никто не погиб. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

После аварии пострадавшим оказали медицинскую помощь. Фестуса Нгено и остальных находившихся на борту доставили в больницу South Rift Hospital в Керичо.

Позже главного секретаря министерства перевели в Кисуму для дальнейшего лечения.

Причины авиапроисшествия выясняют

Свидетели утверждают, что неполадки с вертолетом возникали еще до крушения. Воздушное судно несколько раз пыталось взлететь, возвращалось на землю, а экипаж сталкивался с трудностями при запуске двигателя.

Эти обстоятельства вызвали вопросы о причинах продолжения попыток взлета, несмотря на технические проблемы.

Официальная причина крушения пока не установлена. Власти выясняют обстоятельства происшествия.

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