Верую, ибо экзотично

Cтрастная неделя на Филиппинах, которая рвет все шаблоны о христианстве Филиппины — одна из немногих стран Азии, где преобладают христиане, причем большинство из них католики. Для Страстной недели перед Пасхой здесь свои обычаи — весьма экзотичные для западного человека. Такие традиции Великого четверга и Страстной пятницы, как самоистязание и ношение двухсоткилограммового креста на спине, изменят ваши представления о христианской вере сообщает lenta.ru. Именно в эти два дня на Страстной неделе, четверг и пятницу, можно видеть процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки