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Фоторепортаж

Верую, ибо экзотично

Cтрастная неделя на Филиппинах, которая рвет все шаблоны о христианстве Филиппины — одна из немногих стран Азии, где преобладают христиане, причем большинство из них католики. Для Страстной недели перед Пасхой здесь свои обычаи — весьма экзотичные для западного человека. Такие традиции Великого четверга и Страстной пятницы, как самоистязание и ношение двухсоткилограммового креста на спине, изменят ваши представления о христианской вере сообщает lenta.ru. Именно в эти два дня на Страстной неделе, четверг и пятницу, можно видеть процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки
gorod
Верую, ибо экзотично
Cтрастная неделя на Филиппинах, которая рвет все шаблоны о христианстве Филиппины — одна из немногих стран Азии, где преобладают христиане, причем большинство из них католики. Для Страстной недели перед Пасхой здесь свои обычаи — весьма экзотичные для западного человека. Такие традиции Великого четверга и Страстной пятницы, как самоистязание и ношение двухсоткилограммового креста на спине, изменят ваши представления о христианской вере сообщает lenta.ru.
Именно в эти два дня на Страстной неделе, четверг и пятницу, можно видеть процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки Христа. Однако в некоторых районах столицы Филиппин, Маниле, и по всей провинции Пампанга куда более жуткие процессии и ритуалы. Фото: Антон Афанасьев
Именно в эти два дня на Страстной неделе, четверг и пятницу, можно видеть процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки Христа. Однако в некоторых районах столицы Филиппин, Маниле, и по всей провинции Пампанга куда более жуткие процессии и ритуалы. Фото: Антон Афанасьев
 Именно в эти два дня на Страстной неделе, четверг и пятницу, можно видеть процессии людей, которые несут крест, как бы примеряя на себя муки Христа. Однако в некоторых районах столицы Филиппин, Маниле, и по всей провинции Пампанга куда более жуткие процессии и ритуалы. Фото: Антон Афанасьев
Есть несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания. Один из самых популярных — самоистязание специальной плеткой с парой десятков бамбуковых палочек (burillos). Фото: Антон Афанасьев
Есть несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания. Один из самых популярных — самоистязание специальной плеткой с парой десятков бамбуковых палочек (burillos). Фото: Антон Афанасьев
 Есть несколько видов так называемого penitensya — ритуала самоистязания. Один из самых популярных — самоистязание специальной плеткой с парой десятков бамбуковых палочек (burillos). Фото: Антон Афанасьев
Начинается все с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом, чтобы подготовиться к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой. После того как они набухают кровью, ассистент подпарывает их бритвой, и по спине струится кровь. Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая ей остановиться. Фото: Антон Афанасьев
Начинается все с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом, чтобы подготовиться к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой. После того как они набухают кровью, ассистент подпарывает их бритвой, и по спине струится кровь. Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая ей остановиться. Фото: Антон Афанасьев
 Начинается все с того, что группа верующих встречается в условленном месте за городом, чтобы подготовиться к ритуалу. Прежде всего они набивают себе небольшие рубцы плеткой. После того как они набухают кровью, ассистент подпарывает их бритвой, и по спине струится кровь. Верующий же продолжает бить себя плеткой, не давая ей остановиться. Фото: Антон Афанасьев
Когда вся спина обагрилась кровью, верующие, выстроившись цепочкой друг за другом, идут к церкви, с каждым шагом нанося себе удар по спине. Фото: Антон Афанасьев
Когда вся спина обагрилась кровью, верующие, выстроившись цепочкой друг за другом, идут к церкви, с каждым шагом нанося себе удар по спине. Фото: Антон Афанасьев
 Когда вся спина обагрилась кровью, верующие, выстроившись цепочкой друг за другом, идут к церкви, с каждым шагом нанося себе удар по спине. Фото: Антон Афанасьев
Когда процессия доходит до церкви, штаны верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной, и кажется, что с нее свисает кожа. На самом деле не все так страшно — ран там практически нет, все это от сочащейся из надрезов крови. Но выглядит жутко. Фото: Антон Афанасьев
Когда процессия доходит до церкви, штаны верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной, и кажется, что с нее свисает кожа. На самом деле не все так страшно — ран там практически нет, все это от сочащейся из надрезов крови. Но выглядит жутко. Фото: Антон Афанасьев
 Когда процессия доходит до церкви, штаны верующих покрыты застывшей кровью, а спина становится багрово-красной, и кажется, что с нее свисает кожа. На самом деле не все так страшно — ран там практически нет, все это от сочащейся из надрезов крови. Но выглядит жутко. Фото: Антон Афанасьев
За процессией следует «обслуживающий персонал» — они, если что, могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки, заодно смачивая запекшуюся на филиппинской жаре кровь. Фото: Антон Афанасьев
За процессией следует «обслуживающий персонал» — они, если что, могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки, заодно смачивая запекшуюся на филиппинской жаре кровь. Фото: Антон Афанасьев
 За процессией следует «обслуживающий персонал» — они, если что, могут бритвой добавить надрезов на спине, у них же находится ведро с водой, в котором время от времени споласкивают плетки, заодно смачивая запекшуюся на филиппинской жаре кровь. Фото: Антон Афанасьев
Оканчивается ритуал тем, что верующие ложатся перед церковью на раскаленный асфальт лицом вниз, и их продолжают бить ветками пальмы. Полежав так около пятнадцати минут, все поднимаются и с улыбками расходятся — долг выполнен. Фото: Антон Афанасьев
Оканчивается ритуал тем, что верующие ложатся перед церковью на раскаленный асфальт лицом вниз, и их продолжают бить ветками пальмы. Полежав так около пятнадцати минут, все поднимаются и с улыбками расходятся — долг выполнен. Фото: Антон Афанасьев
 Оканчивается ритуал тем, что верующие ложатся перед церковью на раскаленный асфальт лицом вниз, и их продолжают бить ветками пальмы. Полежав так около пятнадцати минут, все поднимаются и с улыбками расходятся — долг выполнен. Фото: Антон Афанасьев
До этого нравы были более суровы, и верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые, как лезвия, стекла. Сейчас они хранятся лишь как предмет старины и для того, чтобы старшее поколение могло похвалиться: «В наши-то времена люди вот чем себя лупили, не то что нынешнее изнеженное поколение». Фото: Антон Афанасьев
До этого нравы были более суровы, и верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые, как лезвия, стекла. Сейчас они хранятся лишь как предмет старины и для того, чтобы старшее поколение могло похвалиться: «В наши-то времена люди вот чем себя лупили, не то что нынешнее изнеженное поколение». Фото: Антон Афанасьев
 До этого нравы были более суровы, и верующие использовали специальную деревянную дубинку, в которую были вбиты острые, как лезвия, стекла. Сейчас они хранятся лишь как предмет старины и для того, чтобы старшее поколение могло похвалиться: «В наши-то времена люди вот чем себя лупили, не то что нынешнее изнеженное поколение». Фото: Антон Афанасьев
Иногда в процессии участвуют и женщины. Фото: Антон Афанасьев
Иногда в процессии участвуют и женщины. Фото: Антон Афанасьев
 Иногда в процессии участвуют и женщины. Фото: Антон Афанасьев
Чаще всего это женщины в возрасте. Они цитируют Священное писание на ходу. Фото: Антон Афанасьев
Чаще всего это женщины в возрасте. Они цитируют Священное писание на ходу. Фото: Антон Афанасьев
 Чаще всего это женщины в возрасте. Они цитируют Священное писание на ходу. Фото: Антон Афанасьев
Несение креста — еще один местный обычай. Кресты делают из стеблей свежесрубленного банана, а весить они могут до 200 килограммов. Фото: Антон Афанасьев
Несение креста — еще один местный обычай. Кресты делают из стеблей свежесрубленного банана, а весить они могут до 200 килограммов. Фото: Антон Афанасьев
 Несение креста — еще один местный обычай. Кресты делают из стеблей свежесрубленного банана, а весить они могут до 200 килограммов. Фото: Антон Афанасьев
Кресты несут по очереди, довольно часто меняясь. Фото: Антон Афанасьев
Кресты несут по очереди, довольно часто меняясь. Фото: Антон Афанасьев
 Кресты несут по очереди, довольно часто меняясь. Фото: Антон Афанасьев
На Филиппинах любят зрелища... И самое невероятное из них — это распятие на кресте. Фото: Антон Афанасьев
На Филиппинах любят зрелища... И самое невероятное из них — это распятие на кресте. Фото: Антон Афанасьев
 На Филиппинах любят зрелища... И самое невероятное из них — это распятие на кресте. Фото: Антон Афанасьев
Конечно, используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство, и распинает не римский легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год. Фото: Антон Афанасьев
Конечно, используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство, и распинает не римский легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год. Фото: Антон Афанасьев
 Конечно, используются специальные гвозди и дезинфицирующее средство, и распинает не римский легионер, а специально обученный человек, который занимается этим не один год. Фото: Антон Афанасьев
Вбивающий гвозди знает самые безболезненные точки и делает все так, чтобы не повредить костей. Но все равно это зрелище не для слабонервных. Фото: Антон Афанасьев
Вбивающий гвозди знает самые безболезненные точки и делает все так, чтобы не повредить костей. Но все равно это зрелище не для слабонервных. Фото: Антон Афанасьев
 Вбивающий гвозди знает самые безболезненные точки и делает все так, чтобы не повредить костей. Но все равно это зрелище не для слабонервных. Фото: Антон Афанасьев
«Иисусов» может быть несколько, как правило, — четверо-пятеро. Фото: Антон Афанасьев
«Иисусов» может быть несколько, как правило, — четверо-пятеро. Фото: Антон Афанасьев
 «Иисусов» может быть несколько, как правило, — четверо-пятеро. Фото: Антон Афанасьев
Из-за арены появляются римские легионеры и «Иисус», которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора филиппинского Мессию распинают. Фото: Антон Афанасьев
Из-за арены появляются римские легионеры и «Иисус», которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора филиппинского Мессию распинают. Фото: Антон Афанасьев
 Из-за арены появляются римские легионеры и «Иисус», которого ведут на казнь. Рядом бредут плачущие женщины. После оглашения приговора филиппинского Мессию распинают. Фото: Антон Афанасьев
Прибитого к кресту «Христа» поднимают над «Голгофой», и в таком положении он находится еще какое-то время. Фото: Антон Афанасьев
Прибитого к кресту «Христа» поднимают над «Голгофой», и в таком положении он находится еще какое-то время. Фото: Антон Афанасьев
 Прибитого к кресту «Христа» поднимают над «Голгофой», и в таком положении он находится еще какое-то время. Фото: Антон Афанасьев
После нескольких минут на кресте его, обессилевшего и на самом деле полумертвого, на носилках уносят в тень, где им сразу же занимаются медики. Фото: Антон Афанасьев
После нескольких минут на кресте его, обессилевшего и на самом деле полумертвого, на носилках уносят в тень, где им сразу же занимаются медики. Фото: Антон Афанасьев
 После нескольких минут на кресте его, обессилевшего и на самом деле полумертвого, на носилках уносят в тень, где им сразу же занимаются медики. Фото: Антон Афанасьев
В четверг на Страстной неделе все кресты в церквях покрываются фиолетовой тканью, а вечером в некоторых городках проходит своеобразный крестный ход, где каждая семья представляет свою богато украшенную тележку со святыми, апостолами, Богоматерью. Фото: Антон Афанасьев
В четверг на Страстной неделе все кресты в церквях покрываются фиолетовой тканью, а вечером в некоторых городках проходит своеобразный крестный ход, где каждая семья представляет свою богато украшенную тележку со святыми, апостолами, Богоматерью. Фото: Антон Афанасьев
 В четверг на Страстной неделе все кресты в церквях покрываются фиолетовой тканью, а вечером в некоторых городках проходит своеобразный крестный ход, где каждая семья представляет свою богато украшенную тележку со святыми, апостолами, Богоматерью. Фото: Антон Афанасьев
Великая суббота завершает пасхальную неделю, после наступает сама Пасха. В этот день подобных ритуалов уже не проводится. Вечером перед всеми церквями священники разводят огонь, от которого зажигается так называемый пасхал — огромная свеча, чей огонь расходится по свечам верующих. С этими свечами все перемещаются в церковь. Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году: в нем, несмотря на позднее время, участвуют все — от мала до велика. Фото: Антон Афанасьев
Великая суббота завершает пасхальную неделю, после наступает сама Пасха. В этот день подобных ритуалов уже не проводится. Вечером перед всеми церквями священники разводят огонь, от которого зажигается так называемый пасхал — огромная свеча, чей огонь расходится по свечам верующих. С этими свечами все перемещаются в церковь. Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году: в нем, несмотря на позднее время, участвуют все — от мала до велика. Фото: Антон Афанасьев
 Великая суббота завершает пасхальную неделю, после наступает сама Пасха. В этот день подобных ритуалов уже не проводится. Вечером перед всеми церквями священники разводят огонь, от которого зажигается так называемый пасхал — огромная свеча, чей огонь расходится по свечам верующих. С этими свечами все перемещаются в церковь. Ночью вокруг церкви совершается, пожалуй, самый крупный крестный ход в году: в нем, несмотря на позднее время, участвуют все — от мала до велика. Фото: Антон Афанасьев                                        

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