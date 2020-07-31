Фото с сайта zakon.kz - Уважаемые верующие! С Именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Поздравляю от чистого сердца всю мусульманскую умму Казахстана с Курбан айтом! Пусть благословенным будет этот священный праздник. Желаю, чтобы мир и радость снизошли в жизнь каждого верующего в эти светлые дни и остались с нами навсегда, - обратился ко всем верховный муфтий. Наурызбай хаджи Таганулы отметил, что Курбан айт является одним из великих праздников в исламе. В этот день верующие совершают жертвоприношение с одним намерением – угодить, доставить довольство Всевышнему. Они оказывают благотворительную помощь малообеспеченным. - В связи с пандемией мы не можем собраться вместе и провести празднование Курбан айта в мечетях. Поскольку сохранение вверенного нам Всевышним здоровья является первостепенным мусульманским долгом. Людям, ищущим довольства Творца, Духовное управление мусульман Казахстана предоставило для этого все возможности, организовав дистанционное совершение жертвоприношения. Мясо жертвенных животных мечети раздадут малообеспеченным и многодетным семьям. Каждый верую­щий, у кого есть материаль­ная возможность, обязан принести в жертву живот­ное без порока. Те же, кто не имеет такой возможности, освобождаются от этой обязанности. Пусть Всевышний избавит наш мир от пандемии, дарует благо, милость и исцеление заболевшим! Пусть Всемогущий Аллах дозволит в скором времени вновь открыть наши мечети и вернуться в прежнее русло нашего богослужения! Аминь! - сказалВ этом году Курбан айт празднуется 31 июля, 1 и 2 августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.