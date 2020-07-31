В редакцию "МГ" обратился 47-летний Ержигит Хайрашев, который рассказал о своем нелегком положении. В браке с 33-летней Гаухар Хайрашевой у них родились семеро детей. Семья жила скромно на зарплату мужа и пособие по многодетности, никогда не просили помощи. Но четыре месяца назад у многодетной матери выявили рак на последней стадии. Сейчас Гаухар находится в тяжелом состоянии, уже не реагирует на окружающих, не открывает глаза, не ест, лишь только самостоятельно дышит. Ержигит Хайрашев рассказал, что он со своей женой в браке уже 15 лет. - У нас семеро детей, старшему сыну Саяту исполнилось 13 лет, следующий ребенок - 10-летний Эльбрус, затем 7-летние близняшки Анель и Жанель, 6-летний Эльдар, 3-летняя Анэль и самая младшая 7-месячная Аделина. Моя жена всегда хотела много детей, так как сама из многодетной семьи. Все дети у нас послушные, никогда не было с ними проблем. Гаухар сама справлялась и воспитывала их, а я работал. Правда, за эти годы мы не смогли приобрести свое жилье, но стоим в очереди, - рассказал мужчина. Многодетному отцу сейчас приходиться нелегко, он не знает, как помочь своей супруге, болезнь забрала у нее все силы. - Жена никогда не жаловалась на здоровье, всегда была шустрой, везде успевала. А буквально четыре месяца назад она заболела. Сразу обратилась в больницу, ее обследовали врачи и обнаружили заболевание почек и еще поставили диагноз плеврит. Она лежала в Областной больнице 12 дней, вроде стало легче. Но потом медики выявили у нее рак женских органов, поражение - 90%, то есть на последней стадии. Направили в онкологический центр, а там ответили, что ее сердце не выдержит операции. После чего ее направили в кардиологический центр, где она прошла двухнедельное лечение, - говорит сквозь слезы Ержигит. Сейчас по дому с детьми Ержигиту помогает его тетя, а Гаухар отвезли к ее матери, которая живет на соседней улице. - Старшие дети интересуются, когда мама вылечится и вернется. Все скучают, а маленькие вовсе не понимают, что происходит, лишь только постоянно ищут её взглядом и спрашивают: "Где мама?". Ведь она до последнего была с детьми, пока три дня назад не впала в кому. Мы вызывали скорую, врачи сделали все необходимое. Теперь продолжаем амбулаторное лечение на дому. Все время из поликлиники №3 к нам приходят медсестры, делают уколы ей, системы поставить невозможно, организм не принимает их. Я не могу детям все объяснить. Тяжело. Врачи говорят, что опухоль неоперабельна, - говорит мужчина. У Ержигита с Гаухар были большие планы на жизнь. Два года назад им от акимата выделили временное жилье в 35 квадратных метров, и они взяли в кредит 1 миллион тенге, чтобы сделать ремонт. Совсем недавно мужчина сделал рефинансирование и теперь они должны 1,4 миллиона тенге. - Нам выдали временное жилье, но там кроме крыши, наружных стен и окон ничего не было. Все сделал своими руками, провел воду, отопление, сделали ремонт. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Мы были счастливы, пока не случилась эта беда, - с горечью в голосе говорит мужчина. - Я даже не представляю, как я теперь справлюсь без нее, не хочу допускать плохих мыслей. Но глядя на состояние супруги, надежды на лучшее рушатся. Я работаю дворником в перинатальном центре, получаю 42 тысячи тенге, около 100 тысяч тенге пособие на детей. В месяц оплачиваю кредит 34 тысячи тенге. Пока денег хватало, но теперь дистанционное обучение, ни у одного из детей нет даже телефона, не говоря уже о ноутбуках. Мужчина просит помощи, надеясь на лучшее, что жена выйдет из комы и ее можно будет отвезти куда-либо на операцию, а до этого времени закрыть кредит, что детям хватало на еду и собраться в школу. - Ей еще жить да жить. Она же молодая. Я прошу помощи у всех, нам нужна наша Гаухар. Нужно сделать все возможное, чтобы спасти ее. Сейчас я отпросился с работы, все время с ней. Переживаю, - говорит Ержигит. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что у Гаухар Хайрашевой онкологическое заболевание, уже пошли метастазы. - Ее хотели поместить в паллиативное отделение, но она не подлежит госпитализации. Неоперабельна. С поликлиники №3 ей предоставлен стационар на дому. Все лечение бесплатно, - отметили в облздраве. Кроме того, в ЖКХ города Уральска сообщили, что семья стоит в очереди на получение жилья по категории "многодетная семья". - Сейчас они по счету 131, - отметили в ЖКХ города Уральска. - Также два года назад, им было предоставлено временное жилье.Ержигит Хайрашев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.