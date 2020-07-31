Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки по стране было зарегистрировано 1414 новых случаев заболевания COVID-19. - Из них в ЗКО заразились ковидом 74 человека, у 45 пациентов болезнь протекает бессимптомно, - сообщили в МВК. К слову, всего по республике зарегистрировано 89 078 случаев заболевания COVID-19, в ЗКО - 5713 случаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.