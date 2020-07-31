Как сообщили в пресс-службе акимата Бурлинского района, с июня приказом министерства здравоохранения РК созданы мобильные бригады по оказанию помощи пациентам с коронавирусом, а также с внебольничной пневмонией. - На сегодня по Бурлинскому району работают 7 мобильных бригад, из которых 5 автомобилей были выделены из местных компаний: 2 автомашины ТОО «ВестМоторс», 2 автомашины от компании «Автодом» и 1 автомашина была выделена Бурлинским районным центром досуга. Выражаем огромную благодарность местным компаниям которые несмотря на сегодняшнюю ситуацию в районе, оказали поддержку Бурлинской районной больнице, - рассказали в акимате. Как стало известно, 4 мобильные бригады работают по г.Аксай, 2 мобильные группы состоят из врача и среднего медперсонала и 2 мобильные группы состоящие только из среднего медперсонала. Также три мобильные бригады, состоящие из среднего медицинского персонала обслуживают населенные пункты Бурлин (Канай, Даниляколь), Кызылтал, Пугачев (Масайтобе, Бесагаш, Бестау, Пепел). Рабочий график мобильных бригад с 8:00 до 18:00. Ответственные за работу мобильной бригады: По г.Аксай – А.Жумалиева – 8 777 653 72 50 А.Джаксыгалиева – 8 776 183 97 00 По п.Бурлин – А.Жардемова – 8 771 597 45 94 По Кызылтал – М.Шабарова – 8 777 061 08 64 По п.Пугачево – А.Хасанова – 8 777 284 79 65.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.