Ветеранов Афганистана вынуждают выкупать земельные участки, выданные им под ИЖС

30 земельных участков обществу ветеранов войны в Афганистане были выданы в 2007 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Земельные участки, выданные под ИЖС, находятся в районе поселка Меловые горки. По словам заместителя председателя "Областного общества инвалидов и ветеранов войны в Афганистане" Габита ХАЙРЕКЕШЕВА, сейчас в отделе земельных отношений воинов-интернационалистов просят заплатить за каждый участок около 1 млн тенге для того, чтобы оформить их в частную собственность. - Когда нашему обществу выделили 30 участков по 10 соток, мы решили и