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Социум

Ветеранов Афганистана вынуждают выкупать земельные участки, выданные им под ИЖС

30 земельных участков обществу ветеранов войны в Афганистане были выданы в 2007 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Земельные участки, выданные под ИЖС, находятся в районе поселка Меловые горки. По словам заместителя председателя "Областного общества инвалидов и ветеранов войны в Афганистане" Габита ХАЙРЕКЕШЕВА, сейчас в отделе земельных отношений воинов-интернационалистов просят заплатить за каждый участок около 1 млн тенге для того, чтобы оформить их в частную собственность. - Когда нашему обществу выделили 30 участков по 10 соток, мы решили и
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Ветеранов Афганистана вынуждают выкупать земельные участки, выданные им под ИЖС
30 земельных участков обществу ветеранов войны в Афганистане были выданы в 2007 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Земельные участки, выданные под ИЖС, находятся в районе поселка Меловые горки. По словам заместителя председателя "Областного общества инвалидов и ветеранов войны в Афганистане" Габита ХАЙРЕКЕШЕВА, сейчас в отделе земельных отношений воинов-интернационалистов просят заплатить за каждый участок около 1 млн тенге для того, чтобы оформить их в частную собственность. - Когда нашему обществу выделили 30 участков по 10 соток, мы решили их поделить на меньшую площадь. В итоге у нас получилось 35 земельных участков. 10 ветеранов в том же году смогли построить дома и переоформить их в частную собственность, а у остальных не было финансовой возможности. В 2017 году, когда остальные решили тоже начать строительство, выяснилось, что по новому закону мы должны выкупить эти земли. Получилось, что за каждый участок необходимо заплатить почти 1 миллион тенге, а откуда у ветеранов такие деньги? - возмущается Габит ХАЙРЕКЕШЕВ. Все это время общество исправно платило налоги за выданные участки. Те, кто успел построиться, за свой счет провели электричество. - Мы писали письма в акимат, но пока ответа не получили. В отделе земельных отношений нам заявили, что с сентября 2017 года вступил в силу новый закон, по которому мы должны выкупить участки. Мало того, что нас, ветеранов Афганистана, поставили в единую очередь на получение квартир, теперь еще и землю покупать надо, которую выдали бесплатно, - сетует заместитель председательства общества. Как сообщили в акимате г. Уральск, участки в районе поселка Меловые горки были выданы обществу 16 августа 2007 года общей площадью 4 гектара. - Общество афганцев имеет право обратиться в акимат по вопросу выкупа права аренды данных земельных участков для дальнейшего переоформления. Оценочную стоимость определяет "Государственная корпорация правительство для граждан". В 2014 году была проведена реконструкция водопровода в данном районе за счет местного бюджета, также в 2017 году поселок был газифицирован, - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что за последние 8 лет всего 51 воин-интернационалист получил квартиру из государственного жилищного фонда.
Земля ИЖС

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