Вице-министр МИК РК ответил на жалобу журналистов Уральска о непредоставлении информации

Вице-министр информации и коммуникаций РК пообещал провести переговоры с акиматом по поводу неразглашения информации в СМИ со стороны правоохранительных органов ЗКО. Сегодня, 23 февраля, в Уральск прибыл вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ. Журналисты уральских СМИ пожаловались на то, что в последнее время со стороны различных ведомств ЗКО нет доступа к информации, все ссылаются на статью 201 УПК РК - "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". - В целом мы исходим из того, что есть парадигма, открытое правительство, это неоднократно озвучивалось и в п