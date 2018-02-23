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Вице-министр МИК РК ответил на жалобу журналистов Уральска о непредоставлении информации

Вице-министр информации и коммуникаций РК пообещал провести переговоры с акиматом по поводу неразглашения информации в СМИ со стороны правоохранительных органов ЗКО. Сегодня, 23 февраля, в Уральск прибыл вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ. Журналисты уральских СМИ пожаловались на то, что в последнее время со стороны различных ведомств ЗКО нет доступа к информации, все ссылаются на статью 201 УПК РК - "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". - В целом мы исходим из того, что есть парадигма, открытое правительство, это неоднократно озвучивалось и в п
Кристина Кобина
Вице-министр МИК РК ответил на жалобу журналистов Уральска о непредоставлении информации
Вице-министр информации и коммуникаций РК пообещал провести переговоры с акиматом по поводу неразглашения информации в СМИ со стороны правоохранительных органов ЗКО. 
Сегодня, 23 февраля, в Уральск прибыл вице-министр информации и коммуникаций РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ. Журналисты уральских СМИ пожаловались на то, что в последнее время со стороны различных ведомств ЗКО нет доступа к информации, все ссылаются на статью 201 УПК РК - "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". - В целом мы исходим из того, что есть парадигма, открытое правительство, это неоднократно озвучивалось и в послании главы государства, и во всех местных исполнительных органах. Я думаю, акимат ЗКО не исключение, и на сайте должны предоставлять всю общедоступную информацию. Оперативность информации должна осуществляться по запросу, если у ведомств нет законных оснований не давать эту информацию, то они должны ее предоставить, - ответил Кайрат БАЛЫКБАЕВ. Также вице-министр отметил, что по данному поводу сегодня состоятся переговоры  в акимате ЗКО. Следует отметит, что с начала 2018 года редакция "МГ" неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда в некоторых ведомствах ЗКО (чаще всего в ДВД и прокуратуре области) не предоставляют информацию, ссылаясь на статью 201 УПК РК - "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" даже на официальный запрос редакции.
акимат ЗКО вице-министр

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