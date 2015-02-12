Казахстанские вузы проверит Генеральная прокуратура, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-премьера Бердыбека Сапарбаева. Фото с сайта yk-news.kz Фото с сайта yk-news.kz "По вузам - нам надо, чтобы мы готовили кадры с учетом потребностей нашей экономики. К сожалению, иногда мы сами помогаем пополнять армию безработных. Мы с министром в Астане посетили два вуза. Просто стыдно! Студентов  нет, базы нет и контроля нет. Должно же быть хоть немного стыдно перед студентами, завтра кем они будут, какую специальность смогут получить? Поэтому я предупреждаю здесь присутствующих руководителей частных и государственных вузов, колледжей: здесь будет жесткий порядок. Мы будем совместно с Генеральной прокуратурой проверять. У кого не соответствуют требованиям - будем закрывать", - подчеркнул Сапарбаев, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК. Также Сапарбаев добавил, что теперь не будут приниматься "липовые" справки о трудоустройстве выпускников вузов. "По поводу профориентации: к сожалению, этим также не занимаемся. Совместной работа должна быть с Нацпалатой предпринимателей. Сейчас ребенок как поступает в вуз - что скажут родители, то и делает. А завтра нужна ему будет эта специальность? Мы должны заниматься этим вопросом. По поводу трудоустройства: как раньше было - "липовые" справки по поводу трудоустройства теперь не подойдут. Теперь будем брать справки только с ГЦВП", - добавил Сапарбаев.