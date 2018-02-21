Видео с червями в мясе в акимате Атырау назвали фейком

В сети распространилось видео, на котором якобы жительница Атырау обнаружила в вареном мясе около дюжины червей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пользователь под ником @gulmir_ktk опубликовала видео, на котором жительница Атырау вытаскивает из вареного мяса около десятка червей. При этом отец ребёнка, видя неэстетическую картину, объясняет дочери, что ужинать они сегодня не будут, потому что в мясе мама нашла червей. В акимате г.Атырау утверждают, что данное виде было снято не в Атырау, об этом герои видео не говорят. - В Атырау действует 6 рынков, где реализуется свежее мясо, рабо