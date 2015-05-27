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Социум

Видео жестокого обращения учительницы с учеником набирает популярность в интернете (видео)

Ролик был опубликовано на Youtube 26 мая пользователем Тоқтар Жетпісбай. Кадр с youtube Уже 27 мая его просмотрели почти 11 тысяч пользователей. На сотовый телефон снято, как учитель хватает мальчика за подбородок, спрашивая при этом: "Что ты такой, я виновата?". Учитель выгоняет ребенка из класса со словами: "Мужик без гордости - это чмо, ты знаешь об этом?". Ребенку, судя по видео, 10-12 лет, он терпеливо выносит издевательство учительницы. В каком городе и школе, а также кто и когда снимал это видео, пока неизвестно. TZtAsF4l4Ls
Marat
Видео жестокого обращения учительницы с учеником набирает популярность в интернете (видео)
Ролик был опубликовано на Youtube 26 мая пользователем Тоқтар Жетпісбай.
Кадр с youtube
Кадр с youtube
 Кадр с youtube Уже 27 мая его просмотрели почти 11 тысяч пользователей. На сотовый телефон снято, как учитель хватает мальчика за подбородок, спрашивая при этом: "Что ты такой, я виновата?". Учитель выгоняет ребенка из класса со словами: "Мужик без гордости - это чмо, ты знаешь об этом?". Ребенку, судя по видео, 10-12 лет, он терпеливо выносит издевательство учительницы. В каком городе и школе, а также кто и когда снимал это видео, пока неизвестно. TZtAsF4l4Ls
учитель ученик

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