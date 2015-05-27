Видео жестокого обращения учительницы с учеником набирает популярность в интернете (видео)

Ролик был опубликовано на Youtube 26 мая пользователем Тоқтар Жетпісбай. Кадр с youtube Уже 27 мая его просмотрели почти 11 тысяч пользователей. На сотовый телефон снято, как учитель хватает мальчика за подбородок, спрашивая при этом: "Что ты такой, я виновата?". Учитель выгоняет ребенка из класса со словами: "Мужик без гордости - это чмо, ты знаешь об этом?". Ребенку, судя по видео, 10-12 лет, он терпеливо выносит издевательство учительницы. В каком городе и школе, а также кто и когда снимал это видео, пока неизвестно. TZtAsF4l4Ls