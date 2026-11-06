«VIP-обслуживание» в ЦОНах ЗКО: сколько стоит личный менеджер

С начала года за услугой личного менеджера обратились почти 4 тысячи человек.

Жителям Западно-Казахстанской области всё больше нравится услуга "Персональный менеджер" в ЦОНах. За девять месяцев 2026 года ею воспользовались 3 934 человека - это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2025 года (тогда было 2341 обращение). Люди ценят индивидуальный подход и возможность не стоять в очередях. Об этом рассказал заместитель директора филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по ЗКО Аскар Сандыбаев.

Как это работает:

Обратитесь на стойку регистрации в любом ЦОНе.

Заключите договор и оплатите услугу.

Личный менеджер возьмет на себя все хлопоты: поможет с оформлением документов, проконсультирует и проведет без очереди.

Сколько стоит:

В обычном ЦОНе - 5 697 тенге.

В спецЦОНе - 6 306 тенге.