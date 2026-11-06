Шесть подростков прожили 15 месяцев на необитаемом острове после крушения

В 1965 году шестеро подростков из королевства Тонга отправились в морское путешествие на небольшой лодке, рассчитывая добраться до других островов Тихого океана. Однако их планы обернулись настоящим испытанием на выживание: судно попало в сильный шторм и потерпело крушение. В результате мальчики оказались на необитаемом острове Ата, где им предстояло провести следующие 15 месяцев без связи с внешним миром.

В июне 1965 года шестеро учеников школы-интерната в столице Тонга Нукуалофе решили сбежать из учебного заведения и отправиться в путешествие. Возраст подростков составлял от 13 до 16 лет. Они взяли небольшую рыбацкую лодку, не принадлежавшую им, запасли немного бананов, кокосов и небольшую газовую горелку. При этом у них не было ни карты, ни компаса, передает МойГород.

Вскоре после выхода в море погода резко ухудшилась. Начался сильный шторм, который разрушил парус и повредил руль лодки. Подростки потеряли управление судном и несколько дней дрейфовали в открытом океане. По их воспоминаниям, около восьми дней они оставались без нормальной еды и питьевой воды, пытаясь ловить рыбу и собирать дождевую воду в кокосовые скорлупы.

На восьмой день мальчики заметили на горизонте остров Ата. Он находился в отдалённой части Тихого океана и был необитаем. Добравшись до берега, подростки оказались перед новой проблемой: им предстояло самостоятельно организовать жизнь в незнакомом месте, не зная, когда появится возможность вернуться домой.

Фото: Rutger Bregman/Twitter

Постепенно они обустроили небольшое поселение. Мальчики расчистили участок земли и разбили огород, где выращивали овощи. Они также собирали дождевую воду, обустроили место для приготовления пищи и соорудили загоны для кур, которых нашли на острове. Для хранения воды использовали выдолбленные стволы деревьев.

Чтобы справляться с повседневными задачами, подростки распределили обязанности. Они работали парами, по очереди занимались огородом, приготовлением еды и поддержанием огня. Последний имел особое значение: мальчики старались не допускать, чтобы костёр погас, поскольку дым мог привлечь внимание проходящих мимо судов.

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Несмотря на сложные условия, подросткам удалось наладить совместную жизнь. Они занимались физическими упражнениями, играли в бадминтон, пели и молились. Один из мальчиков даже изготовил самодельную гитару из найденных материалов. Если между ними возникали споры, они старались решать конфликты с помощью временного перерыва, чтобы успокоиться и не допустить ссор.

Однако жизнь на острове не была простой. В засушливые периоды подростки испытывали нехватку питьевой воды, а попытки самостоятельно покинуть остров на самодельном плоту оказались неудачными. Время шло, но помощи всё не было.

Как их нашли спустя 15 месяцев

В сентябре 1966 года неподалёку от острова проходило рыболовное судно австралийского капитана Питера Уорнера. Во время плавания он заметил на склоне необычные выгоревшие участки и решил проверить, откуда они появились. Приблизившись к берегу, капитан увидел человека, который прыгнул со скалы в воду и поплыл к судну. Вслед за ним в море бросились ещё пятеро подростков.

Первым к кораблю добрался мальчик по имени Стивен. Он сообщил капитану, что на острове находятся шестеро человек и они живут там уже около полутора лет.

Фото: Fairfax Media Archives/via Getty Images

Питер Уорнер сначала отнёсся к рассказу с осторожностью. Однако после разговора с подростками он связался по радиосвязи со столицей Тонга, чтобы проверить их личности. Ответ оператора оказался неожиданным: мальчиков уже давно считали погибшими, а их семьи даже успели провести похоронные церемонии.

После подтверждения личности всех шестерых забрали с острова. Они провели в изоляции 15 месяцев, прежде чем снова встретились с родными.

История получила широкую известность и стала примером того, как взаимопомощь, распределение обязанностей и способность договариваться помогли подросткам пережить длительное пребывание на необитаемом острове.

После возвращения домой мальчикам пришлось столкнуться с последствиями побега: владелец лодки намеревался привлечь их к ответственности за её угон. Однако капитан Питер Уорнер помог урегулировать ситуацию. Позже он пригласил подростков работать на своё рыболовное судно, дав им возможность продолжить знакомство с морем уже при других обстоятельствах.