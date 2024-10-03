Всего было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев, восемь из которых – смертельные.

В конце сентября министерство здравоохранения Руанды объявило о подтверждении болезни, вызванной вирусом Марбург. Всего было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев, восемь из которых – смертельные.

— Среди подтвержденных случаев более 70% — это работники здравоохранения, пациенты находятся на лечении в больницах. Ведется отслеживание контактов, 300 контактов находятся под наблюдением, - говорится в сообщении ВОЗ.

Также сообщается, что вирус Марбург распространяется между людьми через прямой контакт (через поврежденную кожу или слизистые оболочки) с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также через поверхности и материалы (например, постельное белье, одежда), загрязненные этими жидкостями.

— Инкубационный период варьируется от двух до 21 дня. Заболевание начинается внезапно, с высокой температуры, сильной головной боли и сильного недомогания. Тяжелая водянистая диарея, боли в животе и спазмы, тошнота и рвота могут начаться на третий день. Хотя не во всех случаях наблюдаются геморрагические признаки, тяжелые геморрагические проявления могут появиться между пятью и семью днями с момента появления симптомов, а в смертельных случаях обычно наблюдается какая-либо форма кровотечения, - отмечает источник.

По информации ВОЗ, в настоящее время нет доступного лечения или вакцины от данного вируса, некоторые вакцины-кандидаты находятся в стадии разработки.