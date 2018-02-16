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Социум

Включить ветеринаров в программу «С дипломом в село» предложил глава КХ в Уральске

Предложение прозвучало на отчетной встрече акима ЗКО с населением. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы крестьянского хозяйства и по совместительству депутата областного маслихата Катауоллы АШИГАЛИЕВА, необходимо добавить ветеринарных врачей в государственную программу "С дипломом в село". - Врач лечит человека, а ветеринар - человечество. Без этого мы дальше не продвинемся, и об экспорте в будущем мысли можно оставить, если не будет нормальной ветеринарной службы. И нужно, чтобы "грантники" были из поселков, чтобы они возвращались работать в села. Также необходимо после 10 лет р
Дана Рахметова
Включить ветеринаров в программу «С дипломом в село» предложил глава КХ в Уральске
Предложение прозвучало на отчетной встрече акима ЗКО с населением.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы крестьянского хозяйства и по совместительству депутата областного маслихата Катауоллы АШИГАЛИЕВА, необходимо добавить ветеринарных врачей в государственную программу "С дипломом в село". - Врач лечит человека, а ветеринар - человечество. Без этого мы дальше не продвинемся, и об экспорте в будущем мысли можно оставить, если не будет нормальной ветеринарной службы. И нужно, чтобы "грантники" были из поселков, чтобы они возвращались работать в села. Также необходимо после 10 лет работы оставлять за ними жилье (служебное - прим. автора). За 10 лет они обрастут корнями, и мы будем иметь хорошую сельскую интеллигенцию и при этом нужно заставить монополистов, чтобы они строили жилье для своих специалистов - это газовики, энергетики, - предложил Катауолла АШИГАЛИЕВ. - Вы правильно поднимаете вопрос. Вы как хозяйственник знаете, что вопрос ветеринарии очень важен, потому что без хорошей ветеринарии ни о каком экспорте мы даже мечтать не могли. В первую очередь - это безопасность и здоровье наших граждан. Этим вопросом мы занимаемся, гранты мы выделили, - ответил Алтай КУЛЬГИНОВ, добавив, что ребят после окончания вузов нужно по возможности направлять в родные села.
отчет акима Катауолла Ашигалиев

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