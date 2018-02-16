Включить ветеринаров в программу «С дипломом в село» предложил глава КХ в Уральске

Предложение прозвучало на отчетной встрече акима ЗКО с населением. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы крестьянского хозяйства и по совместительству депутата областного маслихата Катауоллы АШИГАЛИЕВА, необходимо добавить ветеринарных врачей в государственную программу "С дипломом в село". - Врач лечит человека, а ветеринар - человечество. Без этого мы дальше не продвинемся, и об экспорте в будущем мысли можно оставить, если не будет нормальной ветеринарной службы. И нужно, чтобы "грантники" были из поселков, чтобы они возвращались работать в села. Также необходимо после 10 лет р