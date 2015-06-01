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Владельцы АЗС вынуждены «бодяжить» бензин – депутат

Мажилисмен Шавкат Утемисов считает, что правительству необходимо изучить вопрос установления предельных цен не только на розничную, но и на оптовую реализацию отдельных видов ГСМ. Такая мера позволит повысить качество бензина и дизтоплива на автозаправочных станциях Казахстана, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" "Закупив ГСМ у оптовых поставщиков по невыгодным ценам, розничный реализатор, для того чтобы покрыть свои убытки, зачастую вынужден "бодяжить" свою продукцию", - озвучил депутат итоги работы специальной комиссии мажилиса парламента РК на парламентских слушаниях в Астане. Утеми
Marat
Владельцы АЗС вынуждены «бодяжить» бензин – депутат
Мажилисмен Шавкат Утемисов считает, что правительству необходимо изучить вопрос установления предельных цен не только на розничную, но и на оптовую реализацию отдельных видов ГСМ. Такая мера позволит повысить качество бензина и дизтоплива на автозаправочных станциях Казахстана, сообщает informburo.kz.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" "Закупив ГСМ у оптовых поставщиков по невыгодным ценам, розничный реализатор, для того чтобы покрыть свои убытки, зачастую вынужден "бодяжить" свою продукцию", - озвучил депутат итоги работы специальной комиссии мажилиса парламента РК на парламентских слушаниях в Астане. Утемисов сделал предложение установить контроль над оптовыми продавцами нефтепродуктов. "Эта проблема является следствием отсутствия не только надлежащего контроля государства над качеством реализуемых нефтепродуктов, но и установления предельных цен на ГСМ только на розницу. Правительству необходимо изучить вопрос установления предельных цен не только на розничную, но и на оптовую реализацию отдельных видов ГСМ", - сообщил он. Между тем, первый вице-премьер правительства Бакытжан Сагинтаев сообщал о росте выработки нефти и газа в Казахстане. "Выработка нефтегазового продукта увеличилась на 2-3% и составляла огромные хорошие показатели. Мы заняли третье место в мире по развитию экономики", - сообщил Сагинтаев в ходе парламентских слушаний в мажилисе.

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