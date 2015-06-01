Владельцы АЗС вынуждены «бодяжить» бензин – депутат

Мажилисмен Шавкат Утемисов считает, что правительству необходимо изучить вопрос установления предельных цен не только на розничную, но и на оптовую реализацию отдельных видов ГСМ. Такая мера позволит повысить качество бензина и дизтоплива на автозаправочных станциях Казахстана, сообщает informburo.kz. Фото из архива "МГ" "Закупив ГСМ у оптовых поставщиков по невыгодным ценам, розничный реализатор, для того чтобы покрыть свои убытки, зачастую вынужден "бодяжить" свою продукцию", - озвучил депутат итоги работы специальной комиссии мажилиса парламента РК на парламентских слушаниях в Астане. Утеми