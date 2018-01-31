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Социум

Владелец электромобиля в Актобе пожаловался на большой налог

Актюбинский предприниматель, который недавно приобрел единственный в области электромобиль, жалуется на большие налоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Николай ВЫХОДЕЦ осуществил мечту и купил дорогостоящую, но экологически безопасную машину. Мужчина признается, что приобрести ее было непросто. Немцы отказались напрямую продавать чудо-транспорт в Казахстан. Пришлось задействовать зарубежных родственников. Но и это полбеды. Выяснилось, что и в самом Казахстане масса препятствий. Мало того, что «мечта» обошлась предпринимателю в крупную сумму, порядка 70 000 евро, на родине бизнесмен
gorod
Владелец электромобиля в Актобе пожаловался на большой налог
Актюбинский предприниматель, который недавно приобрел единственный в области электромобиль, жалуется на большие налоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Николай ВЫХОДЕЦ осуществил мечту и купил дорогостоящую, но экологически безопасную машину.  Мужчина признается, что приобрести ее было непросто. Немцы отказались напрямую продавать чудо-транспорт в Казахстан. Пришлось задействовать зарубежных родственников. Но и это полбеды. Выяснилось, что и в самом Казахстане масса препятствий. Мало того, что «мечта» обошлась предпринимателю в крупную сумму, порядка 70 000 евро, на родине бизнесмена еще и обложили налогами. - К таможне претензий нет. Они быстро растоможили, но условно. Не хватало сертификата. Как выяснилось, сертификат вообще в Казахстане - это такая проблема для электромобиля. Чтобы пройти сертификацию, оказывается, надо поставить кнопку «Глонасс». Для чего она? Это просто чисто поборы! И оплата большая – 800 000 тенге! Дальше – утилизационный сбор. Это тоже ни в какие ворота, тоже 800 000. Плюс пошлина от 3 до 15 процентов, - жалуется Николай ВЫХОДЕЦ. Мужчина считает, что его вообще нужно поощрить за то, что его авто не загрязняет воздух вредными выхлопными газами. Хотя чаще он все-таки передвигается по городу на своем старом автомобиле, который заправляется как все обычные машины. В общей сложности на оплату налогов и прочих выплат Николай потратил больше миллиона тенге.
Рената ГАРДИЕВА
налоги

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