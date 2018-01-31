Владелец электромобиля в Актобе пожаловался на большой налог

Актюбинский предприниматель, который недавно приобрел единственный в области электромобиль, жалуется на большие налоги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Николай ВЫХОДЕЦ осуществил мечту и купил дорогостоящую, но экологически безопасную машину. Мужчина признается, что приобрести ее было непросто. Немцы отказались напрямую продавать чудо-транспорт в Казахстан. Пришлось задействовать зарубежных родственников. Но и это полбеды. Выяснилось, что и в самом Казахстане масса препятствий. Мало того, что «мечта» обошлась предпринимателю в крупную сумму, порядка 70 000 евро, на родине бизнесмен