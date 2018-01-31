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Социум

Больше всего из ЗКО за рубеж экспортируют нефть и нефтепродукты

98,9% экспортируемой продукции из ЗКО приходится на нефть и продукты ее переработки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нурболат Абдулов По словам заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Нурболата АБДУЛОВА, таможенные поступления в бюджет в 2017 году были исполнены на 101%, фактически в бюджет поступило 19,9 млрд тенге. - Основная доля внешнеторгового оборота области, составляющая 4,8 млрд долларов США, приходится на экспорт - 93,6% и лишь 6,4% занимает импорт. По сравнению с 2016 годом увеличился объем товарооборота на 28,1% за счет экспорта. В объеме экс
Кристина Кобина
Больше всего из ЗКО за рубеж экспортируют нефть и нефтепродукты
98,9% экспортируемой продукции из ЗКО приходится на нефть и продукты ее переработки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Нурболат Абдулов По словам заместителя руководителя департамента государственных доходов по ЗКО Нурболата АБДУЛОВА, таможенные поступления в бюджет в 2017 году были исполнены на 101%, фактически в бюджет поступило 19,9 млрд тенге. - Основная доля внешнеторгового оборота области, составляющая 4,8 млрд долларов США, приходится на экспорт - 93,6% и лишь 6,4% занимает импорт. По сравнению с 2016 годом увеличился объем товарооборота на 28,1% за счет экспорта. В объеме  экспорта наибольший удельный вес (98,9% всего экспорта) приходится на нефть и продукты ее переработки, - отметил Нурболат АБДУЛОВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
налоги таможня

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