Владимир Путин наградил Кадырова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета, сообщает РИА Новости. Фото с сайта novorospolk.ru В понедельник, 9 марта, Владимир Путин подписал указ "О награждении государственным наградами РФ". "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Почета Кадырова Рамзана Ахматовича - Главу Чеченской Республики", - говорится в тексте документа. В начале года Lenta.ru сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным ме