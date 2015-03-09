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Владимир Путин наградил Кадырова орденом Почета

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета, сообщает РИА Новости. Фото с сайта novorospolk.ru В понедельник, 9 марта, Владимир Путин подписал указ "О награждении государственным наградами РФ". "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Почета Кадырова Рамзана Ахматовича - Главу Чеченской Республики", - говорится в тексте документа. В начале года Lenta.ru сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным ме
Marat
Владимир Путин наградил Кадырова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Почета, сообщает РИА Новости.
Фото с сайта novorospolk.ru
Фото с сайта novorospolk.ru
 Фото с сайта novorospolk.ru В понедельник, 9 марта, Владимир Путин подписал указ "О награждении государственным наградами РФ". "За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Почета Кадырова Рамзана Ахматовича - Главу Чеченской Республики", - говорится в тексте документа. В начале года Lenta.ru сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным медалью "Доблесть и отвага". 24 декабря 2014 года Кадырова в Кремле наградили медалью "За заслуги в обеспечении национальной безопасности". Политик получил награду из рук секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Сейчас Рамзан Кадыров имеет более 20 различных государственных, республиканских и ведомственных наград и званий. В июне прошлого года он был удостоен медалью "За освобождение Крыма" и орденом Доброты. Также политик, в частности, является Героем Российской Федерации, кавалером ордена Мужества и ордена Кадырова, учрежденного в честь его отца. Кроме того, у главы Чечни есть медали "За укрепление уголовно-исполнительной системы Российской Федерации", "За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики", а также "За вклад в развитие агропромышленного комплекса".

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