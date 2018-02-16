Владыку Антония госпитализировали в городскую больницу Уральска

Архиепископу стало плохо во время отчетной встречи акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, владыка Антоний находится под наблюдением врачей. - Священнослужитель был доставлен каретой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу. Сейчас он находится в отделении терапии под наблюдением врачей, - заявили в облздраве. После отчета глава региона связался с архиепископом, чтобы узнать его самочувствие и пожелал ему скорейшего выздоровления. Напомним, около 11.00 16 февраля владыку Антония забрала карета скорой помощ