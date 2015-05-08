Власти Алматинской области отказались от обещаний подарить ветеранам авто

Фронтовики из Алматинской области оскорблены отношением к ним местных властей. Ветераны ВОВ говорят, что в акимате им обещали подарить автомобили к юбилею Победы, а теперь утверждают, что в бюджете расходов на такие подарки даже не предусмотрено, сообщает «КТК». Михаил Прокопенко Старики считают, что их обманули. 93-летний ветеран Михаил Прокопенко, обладатель ордена Славы, рассказывает, что о дорогих подарках власти Жамбылского района говорили с прошлого года. «Он сказал, что деньги в декабре перечислены на машину, и вы получите эту машину в I квартале этого года. И вот в течение 4 месяцев на