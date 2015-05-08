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Власти Алматинской области отказались от обещаний подарить ветеранам авто

Фронтовики из Алматинской области оскорблены отношением к ним местных властей. Ветераны ВОВ говорят, что в акимате им обещали подарить автомобили к юбилею Победы, а теперь утверждают, что в бюджете расходов на такие подарки даже не предусмотрено, сообщает «КТК». Михаил Прокопенко Старики считают, что их обманули. 93-летний ветеран Михаил Прокопенко, обладатель ордена Славы, рассказывает, что о дорогих подарках власти Жамбылского района говорили с прошлого года. «Он сказал, что деньги в декабре перечислены на машину, и вы получите эту машину в I квартале этого года. И вот в течение 4 месяцев на
Marat
Власти Алматинской области отказались от обещаний подарить ветеранам авто
Фронтовики из Алматинской области оскорблены отношением к ним местных властей. Ветераны ВОВ говорят, что в акимате им обещали подарить автомобили к юбилею Победы, а теперь утверждают, что в бюджете расходов на такие подарки даже не предусмотрено, сообщает «КТК».
Михаил Прокопенко
Михаил Прокопенко
 Михаил Прокопенко Старики считают, что их обманули. 93-летний ветеран Михаил Прокопенко, обладатель ордена Славы, рассказывает, что о дорогих подарках власти Жамбылского района говорили с прошлого года. «Он сказал, что деньги в декабре перечислены на машину, и вы получите эту машину в I квартале этого года. И вот в течение 4 месяцев на встрече с акиматом… И они сюда приезжали и обещали, что будет машина, будет машина», — рассказывает ветеран. Ждал дедушка автомобиль с самого Нового года. Но безуспешно. Недавно ему официально заявили, что предоставить дорогой подарок ему не позволит местный бюджет. Такой статьи расходов в нем просто нет. «Короче говоря, меня обманули, оскорбили перед соседями и перед общественностью. Обещали: машину получите. И, в конце концов, заявили: машины нет и не будет», — говорит Прокопенко. В местном акимате от таких обещаний открестились. Говорят, и речи об автомобилях не было. Чиновники недоумевают: с чего вдруг старики решили, что им кто-то подарит машины? «Такого решения или постановления правительства нет. Мы ветеранам не могли обещать и не обещали. Такого в бюджете заложено не было», — утверждает руководитель аппарата акима Жамбылского района Алматинской области Абзал Нурпеисов. А вот акиму Капчагая Сатжану Кикимову так просто отказаться от обещаний не получится. Дети ветеранов имеют неопровержимые доказательства. Пламенную речь главы администрации города они сняли на видео. «На деньги из областного бюджета мы купим машины ветеранам и подарим к празднику 9 Мая от имени акима. Каждому по одному автомобилю. Мы выполняем указание Президента обеспечить жильем и машинами участников войны», — заявляет на видео глава города Сатжан Кикимов. Участник войны Ескендир Куренкеев квартиру не получил – чиновники сказали, что до него еще не дошла очередь. Думал, хоть авто долго ждать не придется. Но оказалось, зря надеялся. «Мы машину не просили. Они сами сказали. Теперь я, конечно, недоволен и расстроен. Что можно сказать? Я даже слов не могу найти», — говорит ветеран. Такого розыгрыша от местных чиновников ко Дню Победы ветераны совсем не ждали. Неподаренные подарки предпраздничное настроение старикам испортили изрядно.  

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