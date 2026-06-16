Всего для безопасного купания определили шесть пляжей.

В городском акимате напомнили, что все официальные городские пляжи прошли проверку специалистов служб по чрезвычайным ситуациям и соответствуют требованиям безопасности. Поэтому отдыхать и купаться рекомендуется только в специально оборудованных и разрешённых местах.

Купание в необорудованных и непроверенных водоёмах опасно и строго запрещено. В таких местах неизвестно состояние дна, что может представлять угрозу для жизни и здоровья.

Жителей просят не оставлять детей без присмотра и соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

В Уральске купаться разрешено на следующих пляжах:

• "Set Sail Park" (река Шаган);

• пляж справа от городского парка культуры и отдыха (река Шаган);

• пляж городского парка культуры и отдыха (река Шаган);

• пляж туристической базы "Светлячок" (река Деркул);

• пляж базы отдыха "Grits Park" в посёлке Деркул (река Деркул);

• пляж "Арна" (Желаевский карьер).