Во время проверок были выявлены нарушения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске отопление включат раньше срока Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по регулированию естественных монополий по ЗКО Алмас Отаров сообщил, что на основании жалоб в разных регионах начались внеплановые проверки в отношении поставщиков тепла, которые уже показали нарушения в действиях субъектов естественных монополий. - Самый важный аспект в том, что тариф на услуги теплоснабжения дифференцируется в зависимости от наличия или отсутствия у потребителя прибора учета. Размер платы за тепло при наличии того же самого общедомового прибора учета тепловой энергии определяется исходя из ежемесячного показания и утвержденного тарифа. А при отсутствии общедомового прибора учета размер платы за тепло определяется расчетным путем исходя из нормы потребления на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборов учета и утвержденного тарифа. При этом хотим отметить, что тариф на услуги теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета, выше, чем для потребителей, имеющих приборы учета - рассказал Алмас Отаров. Руководитель ДРЕМ сообщил, что в настоящее время в Уральске из 1208 жилых домов 974 оснащены 1002 общедомовыми приборами учета тепловой энергии базовым субъектом естественной монополий АО «Жайыктеплоэнерго» (100 %) и 234 жилых дома не имеют технических возможностей установки прибора учета, это барачные помещения, ветхие и аварийные дома. В 2020 году, по данным АО «Жайыктеплоэнерго», требовалось проведение поверки 310 общедомовых приборов учета тепловой энергии, установленных в 310 жилых домах города Уральск, однако в связи с финансовыми затруднениями АО «Жайыктеплоэнерго», возникшими по причине установки приборов учета тепловой энергии, поверка 260 приборов учета тепловой энергии в жилых домах перенесены на 2021 год. Алмас Отаров привел в пример расчет оплаты за отопление в 2-комнатной квартире площадью 57,3 кв. м в Уральске при наличии и отсутствии общедомовых приборов учета тепловой энергии. - За отопительный сезон 2019-2020 годах потребитель 2-комнатной квартиры, имеющий прибор учета оплатил меньше на 15 384,27 тенге по сравнению с потребителем, не имеющим прибора учета тепловой энергии. А в период с октября 2020 года по январь 2021 года экономия составила 10 340,8 тенге. При этом отмечаем, что тариф АО «Жайыктеплоэнерго» действовал без изменения с 2019 года, для населения в размере 4159,71 тенге за 1Гкал с НДС, а в связи с самостоятельным отзывом заявки АО «Жайыктеплоэнерго» на утверждение предельного уровня тарифов, департаментом с 1 января 2021года был утвержден тариф с вычетом амортизационных средств направленных на инвестиционную программу, что в итоге составило 4099,56 тенге за 1Гкал с НДС для населения, - объяснил Алмас Отаров. Таким образом, наличие общедомового прибора учета тепловой энергии эффективно в первую очередь для самого потребителя, так как позволяет сэкономить на услугах теплоснабжения, отмечают в ДРЕМ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.