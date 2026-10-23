Во время полёта у самолёта оторвалась дверь: экипаж вернулся в аэропорт

В Нигерии частный самолет авиакомпании Triton Aviation совершил аварийную посадку после того, как вскоре после взлета у него оторвалась дверь. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, а саму дверь позже обнаружили на сельскохозяйственном участке неподалеку, передает МойГород со ссылкой на PEOPLE.

Инцидент произошел 15 октября около 16:20 по местному времени. Частный самолет вылетел из международного аэропорта имени Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже, однако вскоре после взлета экипаж столкнулся с нештатной ситуацией и принял решение вернуться.

По данным Gulf News, Sahara Reporters и нигерийского издания The Punch, самолет направлялся в международный аэропорт имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе. Обычно перелет между двумя городами занимает чуть больше часа.

После возвращения воздушное судно встретили пожарные и аварийно-спасательные службы. При осмотре сотрудники аэропорта обнаружили, что дверь самолета отсутствует.

Оторванную дверь нашли на сельскохозяйственном участке

Позже дверь обнаружили на расположенном неподалеку сельскохозяйственном участке. Самолет относится к типу CL60 — категории частных воздушных судов, используемых для корпоративных, чартерных и частных перевозок.

Точное количество людей, находившихся на борту во время происшествия, не сообщается. Информации о пострадавших также не поступало.

Причины происшествия устанавливают

Нигерийские специалисты по расследованию авиационных происшествий начали выяснять обстоятельства случившегося. Причина отделения двери от самолета пока не установлена.

Среди возможных факторов могут рассматриваться механическая неисправность, проблемы с техническим обслуживанием или другие обстоятельства. Однако официальных выводов расследования на момент публикации не было.

Компания Triton Aviation не сразу ответила на запрос PEOPLE о комментарии.