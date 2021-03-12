Во время смертельных ДТП трасса Уральск-Атырау была очищена от снега и наледи

Об этом заявил заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык. Фото из архива "МГ" Заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык рассказал, что после произошедших аварий, 22 и 26 февраля, в которых погибли 13 человек, был осуществлён комиссионный выезд представителей АО "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор", управления административной полиции ДП ЗКО, ДЧС ЗКО. - Согласно заключению, в момент ДТП проезжая часть была очищена от снега, ледяной накат отсутствовал. При ДТП всегда составляется акты и в этих актах было указано. Только могу отметить, что 26 февраля трассы были закр