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Социум

Во время смертельных ДТП трасса Уральск-Атырау была очищена от снега и наледи

Об этом заявил заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык. Фото из архива "МГ" Заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык рассказал, что после произошедших аварий, 22 и 26 февраля, в которых погибли 13 человек, был осуществлён комиссионный выезд представителей АО "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор", управления административной полиции ДП ЗКО, ДЧС ЗКО. - Согласно заключению, в момент ДТП проезжая часть была очищена от снега, ледяной накат отсутствовал. При ДТП всегда составляется акты и в этих актах было указано. Только могу отметить, что 26 февраля трассы были закр
Кристина Кобина
Во время смертельных ДТП трасса Уральск-Атырау была очищена от снега и наледи
Об этом заявил заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык.
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
В &quot;КазАвтоЖол&quot; заявили, что готовы к борьбе с гололедом в ЗКО
Фото из архива "МГ" Заместитель директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Елдар Садык рассказал, что после произошедших аварий, 22 и 26 февраля, в которых погибли 13 человек, был осуществлён комиссионный выезд представителей АО "КазАвтоЖол", ТОО "Казахавтодор", управления административной полиции ДП ЗКО, ДЧС ЗКО. - Согласно заключению, в момент ДТП проезжая часть была очищена от снега, ледяной накат отсутствовал. При ДТП всегда составляется акты и в этих актах было указано. Только могу отметить, что 26 февраля трассы были закрыты из-за сильной метели, в том числе была закрыта трасса Уральск-Атырау со 189 километра по 492 километр, - пояснил Елдар Садык. Также он пояснил, что автодорога Уральск-Атырау будет реконструирована. - На сегодняшний день трасса является дорогой третьей категории, но из-за повышенной интенсивности движения автотранспорта ее планируют перевести в первую категорию. В этом году будет разрабатывать проектно-сметную документацию, в следующем году планируется начать реконструкцию. Протяженность трассы составляет 303 километра. Сейчас уже объявлен конкурс для проектировщиков на ПСД, - отметил он. Напомним, 22 февраля на трассе Атырау-Уральск столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты") был госпитализирован в больницу села Тайпак, ему была проведена сложная 10-часовая операция. Чуть позже здесь же произошли еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты") погиб водитель легкового авто. 26 февраля в 3.29 на 259 км автодороги Атырау-Уральск в 10 км от поселка Атамекен Акжайыкского района произошло лобовое столкновение двух автомашин «Тойота Камри». Тогда на месте ДТП скончались 4 пассажира, и еще 6 человек были доставлены с различными травмами в центральную районную больницу поселка Тайпак. В этот же день, и.о. начальник департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал подробности аварии, при этом заявил, что в момент ДТП трассы были закрыты, и водителя пытались остановить полицейские, однако тот не подчинился требованиям стражей порядка и столкнулся с другим авто. Также стало извстно, что на следующий день после ДТП скончался еще один пострадавший. Позже в департаменте полиции ЗКО рассказали, почему на автодороге Уральск-Атырау увеличилось количество аварий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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