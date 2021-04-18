Водитель «КамАЗа» наехал на полицейского в Актюбинской области

Инцидент произошел на трассе "Самара-Шымкент", 16 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 16 апреля сотрудники роты патрульной полиции во время несения службы на трассе «Самара-Шымкент» остановили «КамАЗ» с российским учетом, под управлением 36-летнего жителя Туркестанской области. - На лобовом стекле с водительской стороны у большегруза имелись трещины. Мужчина припарковал автомашину на проезжей части, в связи с чем ему было сделано замечание, чтобы он перепарковал автомашину у