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Происшествия Социум

Водитель «КамАЗа» наехал на полицейского в Актюбинской области

Инцидент произошел на трассе "Самара-Шымкент", 16 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 16 апреля сотрудники роты патрульной полиции во время несения службы на трассе «Самара-Шымкент» остановили «КамАЗ» с российским учетом, под управлением 36-летнего жителя Туркестанской области. - На лобовом стекле с водительской стороны у большегруза имелись трещины. Мужчина припарковал автомашину на проезжей части, в связи с чем ему было сделано замечание, чтобы он перепарковал автомашину у
Кристина Кобина
Водитель «КамАЗа» наехал на полицейского в Актюбинской области
Инцидент произошел на трассе "Самара-Шымкент", 16 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Груженый КамАЗ сбил девочку в Уральске
Груженый КамАЗ сбил девочку в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 16 апреля сотрудники роты патрульной полиции во время несения службы на трассе «Самара-Шымкент» остановили «КамАЗ» с российским учетом, под управлением 36-летнего жителя Туркестанской области. - На лобовом стекле с водительской стороны у большегруза имелись трещины. Мужчина припарковал автомашину на проезжей части, в связи с чем ему было сделано замечание, чтобы он перепарковал автомашину у обочины дороги. В этот момент рядом остановился еще один «КамАЗ», также с российским учетом, водитель которого, показывая свое недовольство об остановке первого "КамАЗа" полицией стал сигналить. Тогда водитель первого «КамАЗа», сел за руль и полностью перегородил автодорогу. Далее, водитель второго «КамАЗа», выехал на встречную полосу и совершил наезд на сотрудника полиции. После чего, сотрудника полиции с ушибами обратился в центральную больницу Иргизского района. После оказания медицинской помощи он был отпущен, - рассказали в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту начато досудебное расследование по статье 380 ч.3 п.1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Водитель, совершивший наезд, задержан и водворен в изолятор временного содержания Иргизского РОП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
КАМАЗ наезд сотрудник

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