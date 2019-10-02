По словам очевидцев, лобовое столкновение автомобиля марки ВАЗ-21099 и прицепа от автомобиля движущегося к нему навстречу, произошло на трассе в Теректинском районе, недалеко от поселка Анкаты. В результате от полученных травм водитель ВАЗ-21099 скончался до приезда скорой помощи. В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили. Другие подробности ДТП выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.