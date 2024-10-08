Водитель под наркотиками и подросток напали на патрульных в ЗКО

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta. По ориентировке, этот автомобиль 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, вечером 6 октября сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Crown Majesta. По ориентировке, данный автомобиль 5 октября совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

— Во время проверки документов 22-летний водитель и 16-летний пассажир оказали сопротивление. Водитель попытался скрыться, а при попытке задержания они напали на полицейских. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Оба правонарушителя помещены в ИВС, — сообщили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование, а в отношении водителя возбуждено административное производство за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.